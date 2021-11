Manca più di un mese all'inizio della sessione invernale del calciomercato ma, nonostante questo, molte squadre iniziano già a riflettere sulle possibili mosse per rinforzare le loro rose. Tra questi club, vi è senza ombra di dubbio il Milan, con i dirigenti Maldini e Massara che vorrebbero regalare a Stefano Pioli dei nuovi innesti per cercare di lottare per vincere lo scudetto. Tra i giocatori finiti nel mirino dei rossoneri vi è Renato Sanches, centrocampista portoghese che in carriera ha indossato maglie prestigiose come quella del Bayern Monaco.

Jorge Mendes, agente del giocatore, vorrebbe trasferire il proprio assistito il prima possibile

Che il Milan apprezzi il calciatore è oramai cosa nota. Già nella scorsa sessione estiva di mercato, infatti, i rossoneri avevano manifestato il loro interesse verso il calciatore, iniziando dei dialoghi con Jorge Mendes, suo agente. Alla fine tutto saltò, con il Milan che scelse di acquistare Bakayoko dal Chelsea.

Nelle ultime settimane, però, il dialogo tra le parti è ripartito: Mendes, infatti, avrebbe la volontà di far trasferire sin da subito il proprio assistito e vede nel Milan una delle soluzioni più adatte. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe tentare di acquisire il giocatore già nella prossima sessione di gennaio, anche se l'operazione sembra essere tutt'altro che semplice: nonostante i buoni rapporti tra i rossoneri e il presidente del Lille, è difficile pensare che il club francese possa lasciar andare a stagione in corso uno dei suoi calciatori più importanti.

I campioni francesi in carica danno una valutazione del proprio giocatore pari a circa 35 milioni di euro.

Il calciatore apprezza il Milan, ma su di lui c'è l'interesse anche di Liverpool e Arsenal

In attesa di capire ciò che deciderà il club francese, il Milan deve anche guardarsi dalla concorrenza di altri club europei. In particolare, il centrocampista piace molto in Inghilterra (dove ha già giocato con la maglia dello Swansea), con squadre del calibro del Liverpool e dell'Arsenal che sarebbero pronte a un tentativo per tesserare il portoghese.

Renato Sanches, intanto, nelle scorse ore ha rilasciato una intervista al quotidiano francese L'Equipé. Al giornale, commentando le voci su un suo possibile addio, il centrocampista non ha nascosto la sua ammirazione per il Milan: "Mi piace molto". Il portoghese ha poi continuato, definendo il club rossonero come "grande, storico e di classe", ammettendo che se dovesse arrivare una offerta la "valuterà". Insomma: la situazione è ancora intricata, ma è evidente (anche dalle dichiarazioni pubbliche) che tra Milan e Renato Sanches vi è un apprezzamento corrisposto.