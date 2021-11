La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare centrocampo e attacco. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero portare la società bianconera a puntellare la rosa non solo per migliorare la classifica in campionato, ma anche per avere più chance di arrivare fino in fondo alla Champions League.

Tuttavia, prima di acquistare bisogna pensare alle cessioni, con Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che pare siano i principali indiziati a lasciare la squadra torinese a gennaio. A questi potrebbe aggiungersi anche Luca Pellegrini che piace al Trabzonspor.

Il terzino si trasferirebbe in prestito.

In merito alle entrate, sono diversi i giocatori seguiti per migliorare il centrocampo. I preferiti sembrano essere Axel Witsel del Borussia Dortmund e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Proprio per questo, il loro valore di mercato può rappresentare un'occasione da sfruttare.

Nelle ultime ore, però, si sta parlando anche di un eventuale interesse per Renato Sanches, giocatore del Lille. La situazione economica della società francese è piuttosto complessa, poiché ha circa 160 milioni di euro di debiti e per questo motivo potrebbe decidere di cedere qualche pezzo pregiato già a gennaio.

Il centrocampista Renato Sanches possibile acquisto a gennaio

La Juventus avrebbe messo nel mirino per gennaio il centrocampista del Lille Renato Sanches. I campioni di Francia in carica hanno problemi finanziari. Dunque, qualora dovesse arrivare un'offerta di circa 30 milioni di euro per il mediano portoghese, potrebbero agevolarne la partenza.

Molto dipenderà anche dal cammino europeo del Lille che si sta giocando l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: attualmente la squadra transalpina è seconda nel Girone G a quota 5 punti, a pari merito con il Wolfsburg e a -2 dal Salisburgo capolista. In caso di mancata qualificazione, la cessione di Renato Sanches potrebbe rendersi economicamente necessaria.

Sul nazionale portoghese avrebbe posato gli occhi anche il Milan, tenendo conto che finora Franck Kessié non ha rinnovato il contratto in scadenza al termine della stagione. L'ivoriano, infatti, sembra intenzionato a salutare la compagine rossonera a parametro zero nel giugno del 2022. Anche il Wolverhampton starebbe seguendo Renato Sanches.

Il mercato della Juventus: Julian Alvarez idea per l'attacco

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il reparto offensivo. Potrebbe arrivare una punta a gennaio. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, anche se la valutazione elevata del centravanti della Fiorentina ne escluderebbe l'acquisto durante il mercato invernale.

Tra le alternative al bomber viola ci sarebbero Darwin Nunez del Benfica e Julian Alvarez, talento del River Plate valutato 20 milioni di euro.