Dato l'inizio deludente da parte della Juventus, la dirigenza bianconera deve cercare di trovare delle soluzioni in fretta per il mercato di gennaio. Il centrocampo è il reparto che ha bisogno di maggiori innesti ma anche l'attacco: Dybala dovrebbe rinnovare fino al 2026, in dubbio il rinnovo di Bernardeschi.

Il mercato di gennaio può dare una grossa mano alla Juventus per rinforzare la rosa

Nonostante le ultime prestazioni convincenti contro Fiorentina e Lazio, la Juventus deve pensare anche a rinforzarsi in vista del mercato di gennaio. Sono diversi infatti, i nomi sul taccuino di Cherubini, il centrocampo, ad esempio è il reparto che ha bisogno maggiormente di innesti, senza dover spendere grosse cifre.

Gli indiziati a lasciare Torino dovrebbero essere Ramsey, Bernardeschi, Rabiot, Kulusevski, De Sciglio e Rugani.

Dalle loro eventuali cessioni, potrebbe incassare un tesoretto da poter reinvestire subito. Gli obiettivi principali per gennaio sono due, Axel Witsel e Zakaria. Il primo è sempre stato seguito dai bianconeri e potrebbe realmente arrivare mentre per secondo, c'è da stare attenti alla concorrenza della Roma. In attacco si punta tutto su Vlahovic, su di lui però ci sono diverse squadre tra cui l'Arsenal e l'Atletico Madrid. L' attaccante serbo in questo campionato sta trascinando la Fiorentina a suon di reti, condite sa ottime prestazioni il suo prezzo cresce di partita in partita, Commisso non è disposto a trattare per una cifra inferiore ai 60 milioni.

L'alternativa si chiama Mauro Icardi, l'argentino però stando alle ultime notizie, sembrerebbe non intenzionato a lasciare Parigi. Per quanto riguarda la difesa i giocatori seguiti sono due, Romagnoli e Milenkovic, il difensore del Milan non sembrerebbe intenzionato a rinnovare e Torino sarebbe una descrizione gradita. Per Milenkovic si deve trovare un accordo con la Fiorentina, anche se trattare con Commisso non è mai semplice.

Il sogno per l'estate resta Paul Pogba, attesa per i rinnovi di Dybala, Cuadrado e Bernardeschi

Per il centrocampo ci sono diversi nomi in ballo ma quello principale rimane Paul Pogba, difficile ma non impossibile.

Altri profili seguiti sono quelli di Asensio, Milinkovic-Savic, Gosens e Freuler, tutte operazioni per la sessione estiva del mercato.

In questi giorni decisivi, sono in molti a giocarsi la conferma e uno che potrebbero non essere riscattato è Alvaro Morata, lo spagnolo ha deluso le aspettative giocando al di sotto delle sue reali capacità, per questo motivo si cercano piste alternative. McKennie sembrava sul piede di partenza all'inizio ma dopo ottime prestazioni nelle ultime partite, l'americano, si è guadagnato la fiducia di Allegri diventando un punto fermo del centrocampo.

Verso la permanenza per la prossima stagione De Ligt, Bonucci, Chiellini, Danilo, Cuadrado, McKennie, Chiesa, Dybala, Kean, Bentancur, Arthur e Kaio Jorge.

Tra questi c'è attesa riguardo ai rinnovi di Dybala, Cuadrado e Bernardeschi. La firma del rinnovo di Paulo Dybala, dovrebbe a inizio dicembre, l' argentino prolungherà la sua avventura in bianconero fino al 2026, andando a percepire dieci milioni compresi tutti i bonus. Anche Cuadrado, dovrebbe rinnovare per una sola stagione mentre Bernardeschi, è in forse, il giocatore ha cambiato procuratore passando da Mino Raiola a Pastorello e non è del tutto convinto di restare. De Ligt infine dovrebbe continuare la sua avventura in bianconero, sul suo contratto verrà inserita una clausola rescissoria.