Sono giornate di riposo quelle delle festività di Natale per la squadra del Crotone. Con il campionato in pausa a causa del rinvio dei match della 19ª e 20ª giornata per l'emergenza Covid, l'attenzione dei tifosi non può che ricadere sulle voci di mercato invernale.

Un giocatore che potrebbe salutare a breve il Crotone è il centrocampista Salvatore Molina, attualmente escluso dalla rosa degli squali al ritorno in panchina del tecnico Francesco Modesto.

Crotone: Benevento e Pisa su Molina

Escluso insieme ad Ahmad Benali dal gruppo squadra alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Udinese, Salvatore Molina potrebbe cambiare maglia nella sessione di mercato di gennaio.

Nei giorni scorsi si era interessato a lui il Monza dell'ex tecnico rossoblu Giovanni Stroppa. In queste ultime ore, però, si sarebbe registrato anche l'interesse di Benevento e Pisa, due club che puntano alla promozione in Serie A.

Lo status di fuori rosa non facilita le eventuali trattative con il Crotone che dovrà ridurre le sue pretese economiche per cercare di vendere un giocare che non sembra più rientrare nel progetto tecnico dell'allenatore Modesto.

Crotone, le altre trattative

In entrata, così come in uscita, dovrebbero essere diverse le operazioni condotte dalla società crotonese nelle prossime settimane. In odore di cessione ci sarebbero i centrocampisti Ahmad Benali e Musa Juwara. Il primo sarebbe un nome gradito al Brescia di Pippo Inzaghi, il secondo dovrebbe rientrare al Bologna per fine prestito con sei mesi di anticipo.

In entrata si starebbe pensando a Filippo Delli Carri, calciatore di proprietà della Juventus ma in prestito nella prima parte della stagione alla Salernitana. Sempre dai campani, in caso di esclusione del club dal torneo di Serie A, potrebbe arrivare Nwankwo Simy che, prestato in estate dal Crotone con la formula del prestito con obbligo di riscatto, si ritroverebbe nuovamente sotto proprietà del club calabrese.

Mercato al via il 3 gennaio

I contratti firmati dalle parti potranno essere depositati a partire dalla giornata del 3 gennaio 2022. La sessione invernale si concluderà invece il 31 gennaio. Si tratta di una fase importante che permetterà alle società di apportare alcuni accorgimenti alle rispettive rose in modo da ripresentarsi in campo con gli organici maggiormente al completo.

Per questo, alla ripresa dei match, potrebbero emergere nuovi valori tecnici tra le squadre, differenti da quelli emersi fino alla sosta del campionato cadetto.