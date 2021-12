L'Inter è già al lavoro per programmare le trattative di Calciomercato delle prossime sessioni.

In particolare l'obiettivo sarebbe quello di rinforzare il centrocampo in vista dei possibili addii di Matias Vecino e Stefano Sensi. Il primo non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe seguito da Napoli, Juventus e Roma. Il secondo, invece, non ha finora trovato molto spazio nello scacchiere di Inzaghi e potrebbe essere inserito in una trattativa con il Sassuolo che porterebbe a Davide Frattesi o a Gianluca Scamacca.

Il piano per Milinkovic Savic

I dirigenti nerazzurri vorrebbero, in caso di scudetto, accontentare le richieste del tecnico ex Lazio e studiare la formula per portare a Milano Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro e non sarebbe ancora entrato alla perfezione nei dettami tattici di Maurizio Sarri. Marotta e Ausilio potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto per convincere Claudio Lotito a cedere il classe 1995.

Sarebbe, però, necessaria anche una cessione di un big per permettere agli Zhang di formalizzare una proposta. In tal senso Stefan De Vrij potrebbe lasciare l'Inter perché avrebbe delle offerte provenienti dalla Premier League.

Everton e Tottenham sarebbero infatti disposte a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per il cartellino dell'olandese. Cifra che consentirebbe ai meneghini di mettere a segno una netta plusvalenza proprio dopo averlo ingaggiato a parametro zero dalla Lazio.

Possibile scambio con l'Empoli

Nel mirino della squadra interista ci sarebbe anche il giovane Samuele Ricci.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il calciatore dell'Empoli, dopo le ottime prestazioni evidenziate sotto la guida di Andreazzoli, sarebbe ritenuto un profilo molto valido, che potrebbe crescere accanto a Marcelo Brozovic (il quale dovrebbe prolungare il contratto in scadenza nel 2022). Al club toscano verrebbe offerto il cartellino di Andrea Pinamonti, attualmente in prestito proprio dall'Inter, che sta facendo registrare ottime prestazioni.

L'Inter avrebbe nella propria lista dei desideri anche un altro empolese, il terzino Fabiano Parisi, seguitissimo anche dal Napoli, che in nerazzurro potrebbe prendere il posto di Ivan Perisic sulla sinistra. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sono stati fatti passi avanti dei contatti per un possibile rinnovo nonostante l'ottima stagione che sta disputando. Il calciatore vorrebbe un triennale da circa cinque milioni di euro mentre i dirigenti milanesi non andrebbero oltre un biennale da 3 milioni di euro.