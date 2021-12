Un Crotone diviso tra calcio giocato e mercato di riparazione quello che si appresta ad affrontare, nella giornata di sabato 18 dicembre alle ore 14:00, la fondamentale gara dell'Ezio Scida contro il Pordenone. Un match importante in ottica salvezza che potrebbe vedere l'assenza di due calciatori rossoblù, Ahmad Benali e Salvatore Molina, entrambi esclusi dalla trasferta di Udine per scelta tecnica e rimandati anzitempo in Calabria. Una situazione difficile che potrebbe aprire le porte alla loro cessione nei prossimi giorni.

Crotone, due club su Benali

Il profilo che potrebbe avere maggiori pretendenti potrebbe essere quello di Ahmad Benali. Il centrocampista libico, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, sarebbe corteggiato da due club di cadetteria, identificati nel Parma e nel Vicenza. Proprio il club ducale, in passato, era stato vicino ad acquistare il centrocampista che, successivamente, ha deciso di proseguire la sua esperienza in Calabria. Un calciatore spesso infortunato che, soprattutto in questo torneo, non è riuscito ad incidere, né con Francesco Modesto in avvio di stagione e neppure successivamente con il tecnico Pasquale Marino. Ora, con il ritorno di Francesco Modesto, è arrivata la sua esclusione, un messaggio chiaro rivolto al diretto interessato ma anche al resto della squadra.

Molina possibile partente

Il Crotone, nel match di Udine, ha deciso di privarsi di Salvatore Molina. Una scelta che assieme a quella di escludere Ahmad Benali, ha portato i calabresi a non poter contare alla Dacia Arena sul suo capitano e anche del vice. Una situazione che non era mai stata registrata in precedenza nella storia recente del club.

Dopo quattro annate, potrebbe così giungere a conclusione l'esperienza del centrocampista, tra i protagonisti degli ultimi anni del Crotone. In caso di offerta ritenuta congrua al valore del calciatore, la dirigenza potrebbe decidere di mandare a giocare il calciatore altrove.

Crotone, missione salvezza

Al netto delle possibili operazioni che potranno essere condotte dalla società nelle prossime settimane in sede di mercato di riparazione, il Crotone dovrà provare a concludere il girone d'andata nel migliore dei modi.

In calendario due gare importanti, quella contro il Pordenone in casa e la trasferta del "Tardini" di Parma. Il 2021 si concluderà con la trasferta di Como, prima di ritornare in campo nel nuovo anno. Con soli otto punti in classifica, fare calcoli risulta superfluo, ci sarà da faticare e non poco, bisognerà vincere e farlo con continuità per risalire una graduatoria alquanto difficile e provare a confidare nella salvezza.