Con il campionato di Serie B che ha fatto registrare il rinvio delle gare della 19esima giornata del girone d'andata e la prima gara del girone di ritorno, il Crotone di Modesto ha concluso di fatto il suo anno solare con una vittoria, quella per 4-1 giunta nell'ultima sfida ufficiale contro il Pordenone. Gli squali potranno ora concentrarsi sulle trattative di mercato, con diversi acquisti che dovranno essere portati a segno al netto di eventuali e inevitabili cessioni.

Crotone, Montecinos nome per l'attacco

Un profilo che potrebbe fare al caso degli squali sarebbe quello di Joaquin Montecinos, esterno d’attacco cileno classe 1995 militante nella formazione dell'Audax Italiano.

Il calciatore ha esordito nella Nazionale cilena lo scorso 7 ottobre nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022 persa (0-2) in casa contro il Perù. Con l'Audax Italiano ha collezionato in due stagioni 37 presenze realizzando 9 reti. In difesa, alcune voci, avrebbero paventato un possibile ritorno di due elementi che in passato hanno vestito la maglia del Crotone come l'esterno Bruno Martella oggi al Brescia e il difensore Vladimir Golemic ora in forza al Lamia.

Modesto attende i primi rinforzi

Nella giornata di giovedì 23 dicembre in occasione di un incontro tra una delegazione della squadra rossoblù e le scuole calcio, a prendere la parola è stato il tecnico Francesco Modesto. «Si spera che possano arrivare il prima possibile così da avere più tempo per poterci lavorare.

Adesso dobbiamo solo pensare alle caratteristiche giuste degli elementi da andare a prelevare, nei punti dove andrà migliorata la squadra. Potremo così affrontare l’ultima gara del girone d’andata e le altre del girone di ritorno. Proprio la seconda parte di stagione solitamente è quella più difficile, non si potrà sbagliare nulla».

Crotone, le altre operazioni

In uscita il Crotone potrebbe liberare dei posti in rosa mandando a giocare altrove gli elementi poco motivati o che per vari motivi hanno avuto poco spazio nella prima parte di stagione. Tra questi potrebbe rientrare l'esterno Musa Juwara, calciatore arrivato in estate dal Bologna e quasi mai impiegato sia da Francesco Modesto che da Pasquale Marino nella sua breve e sfortunata parentesi in panchina.

Due elementi in uscita risultano essere Ahmad Benali, corteggiato da diversi club di Serie B e Salvatore Molina per il quale si sarebbe interessato il Monza dell'ex tecnico rossoblù Giovanni Stroppa. In uscita potrebbe esserci anche Santiago Visentin, Nehuén Paz e Thomas Schirò per i quali però andrà condotta una valutazione nei prossimi giorni da parte dello staff rossoblù.