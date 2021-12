La Juventus ha chiuso il girone d'andata vincendo il match contro il Cagliari per 2-0. Un risultato importante che ha permesso ai bianconeri di recuperare punti al Napoli terzo e all'Atalanta quarta. I campani sono a +5, i bergamaschi a +4. A gennaio la Juve giocherà dei match impegnativi contro il Napoli, la Roma e il Milan che diranno molto della lotta per i primi quattro posti del campionato.

Sarà un mese importante anche per il mercato e per la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, che non ha ancora prolungato il suo contratto con la società bianconera.

Il recente arrivo di Jorge Antun a Torino non ha portato alla tanto attesa sottoscrizione dell'intesa contrattuale fra l'argentino e la Juventus. Secondo gran parte degli addetti ai lavori l'incontro fra le parti è stato posticipato ad inizio gennaio. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene (ha detto che i giocatori sono più legati ai loro agenti sportivi e non alle società per le quali giocano) hanno alimentato indiscrezioni di mercato di una partenza dell'argentino a gennaio. Si parla di una sua possibile cessione, unitamente a quella di Ramsey, al Manchester City per arrivare Gabriel Jesus.

Il centrocampista Ramsey e la punta Dybala potrebbero approdare al City per Gabriel Jesus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire i cartellini di Aaron Ramsey e di Paulo Dybala per Gabriel Jesus. La punta del Manchester City è un giocatore importante per gli inglesi ,ma il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare una sua partenza.

Tale scambio di mercato permetterebbe alla Juventus anche di risparmiare molto sul monte ingaggi, considerando che Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro a stagione e Dybala attualmente 7,5 milioni di euro a stagione. Gabriel Jesus ha invece uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

Tali indiscrezioni di mercato però non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Pare infatti obiettivamente difficile che il Manchester City lasci partire il brasiliano a gennaio, inoltre gran parte degli addetti ai lavori parlano di un rinnovo contrattuale di Dybala solo posticipato a gennaio per motivi burocratici. La volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme, con l'argentino che diventerebbe ancora di più un punto riferimento tecnico e commerciale della Juventus. Il centrocampista Ramsey potrebbe invece effettivamente lasciare la Juventus a gennaio, ma non per approdare al Manchester City: il gallese potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera facendo risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione. Tale eventuale partenza potrebbe agevolare l'arrivo di un centrocampista nella società bianconera.