L'Inter potrebbe rinforzare l'attacco nella prossima sessione di Calciomercato, visto che Alexis Sanchez e Joaquin Correa non sembrano dare grandi garanzie dal punto di vista fisico, oltre al fatto che il cileno potrebbe anche andare via già a gennaio. Per questo motivo la società nerazzurra si sta muovendo in cerca di qualche occasione e una di queste porta alla Capitale, sponda Roma, dove Borja Mayoral è scontento per il poco spazio trovato in questa prima parte della stagione, essendo fuori dai piani di José Mourinho.

Anche la Juventus cerca rinforzi in attacco e il grande sogno risponde al nome di Dusan Vlahovic, ma convince la Fiorentina a privarsene a stagione in corso è tutt'altro che semplice.

L'Inter pensa a Mayoral

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è quello di Borja Mayoral. L'attaccante sta faticando a trovare spazio alla Roma, con José Mourinho che gli preferisce sia Abraham che Shomurodov, e per questo motivo sarebbe pronto a chiedere la cessione a gennaio.

Tra i club interessati c'è la Fiorentina, che cerca una valida alternativa a Dusan Vlahovic, ma negli ultimi giorni si sarebbe mossa anche l'Inter. I nerazzurri, infatti, possono vantare ottimi rapporti con il Real Madrid, proprietario del cartellino, ma anche con la Roma, come dimostrano i passaggi in nerazzurro di Aleksander Kolarov e Edin Dzeko. Con i giallorossi si potrebbe discutere anche di uno scambio di prestiti, andando incontro alle esigenze dello stesso Mourinho, che vorrebbe un centrocampista in più in rosa.

Alla luce di ciò, il club meneghino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, con quest'ultimo che cerca una piazza in cui rilanciarsi e nel 4-2-3-1 della Roma potrebbe dare il meglio di sé sulla trequarti.

L'offerta della Juventus per Vlahovic

Anche la Juventus, come l'Inter, è alla ricerca di un rinforzo in attacco e il grande sogno risponderebbe al nome di Dusan Vlahovic.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero anche fatto una proposta alla Fiorentina, ma i viola sarebbero restii sul lasciarlo andare, a meno che non arrivi davvero una proposta fuori mercato. Proposta che potrebbe consistere ad esempio in un ricco conguaglio, da almeno 40 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski.

Per riuscire ad arrivare a tale cifra, però, servirà che la Juve piazzi qualche cessione e si liberi di ingaggi pesanti, su tutti almeno due tra Arthur, Ramsey e Rabiot, con il gallese che piace molto in Inghilterra, mentre il brasiliano è stato accostato anche all'Atalanta negli ultimi giorni.