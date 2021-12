Inter e Juventus, in vista del prossimo calciomercato, sono al lavoro per potenziare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori ed avrebbero intenzione di puntare soprattutto sugli attaccanti.

Il punto sul mercato dell'Inter

Il club nerazzurro vorrebbe anticipare la concorrenza e puntare sulle prestazioni di Davide Frattesi del Sassuolo. Il centrocampista sarebbe in grado di giocare al posto di Hakan Calhanoglu ma anche di Nicolò Barella come mezzala. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ma l'inserimento di una contropartita tecnica potrebbe abbassare le pretese.

Nelle ultime settimane si sarebbe parlato di uno scambio alla pari con l'ex Stefano Sensi che non sarebbe più nei piani tattici di Inzaghi per i troppi infortuni. Dall'Emilia potrebbe arrivare anche un attaccante: Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro e nuovamente centrale nel progetto di Dionisi. I contatti tra le parti sarebbero frequenti, perché l'Inter vorrebbe battere la concorrenza di Milan e Juventus.

I dirigenti nerazzurri lavorerebbero anche per capire le possibilità di acquisto di Fabiano Parisi dell'Empoli. Prenderebbe il posto di Ivan Perisic, che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. La sua richiesta sarebbe un triennale da 5 milioni di euro circa, mentre l'Inter sarebbe ferma a un biennale da tre milioni di euro.

Juventus: un attaccante di alto calibro per risollevarsi

La società bianconera sarebbe sulle tracce di un attaccante.

Intanto Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe indirettamente di fatto "fare un favore" alla sua ex squadra, ponendosi come "garante" per l'arrivo di Edinson Cavani o di Anthony Martial.

Il primo andrà in scadenza di contratto e non sta trovando molto spazio da quando è arrivato il portoghese anche se ha uno stipendio molto proibitivo per i canoni della Serie A.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il francese, invece, si potrebbe valutare un prestito di sei mesi nel quale si aggiungerebbe anche un diritto di riscatto. La sua reale valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma, anche in questo caso, lo stipendio da circa 13 milioni di euro potrebbe essere un ostacolo. Dovrebbe dunque decidere di abbassare le pretese se davvero vorrà cambiare aria per giocare con costanza e mettersi in evidenza in vista del prossimo Mondiale in Qatar.

Resterebbe sullo sfondo anche l'ipotesi Mauro Icardi del Paris Saint Germain, che ha un valutazione di circa 40 milioni di euro e che nel club transalpino sta avendo poco spazio.