La Juventus, nei prossimi mesi, opererà sul mercato per provare a rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. Ma la dirigenza bianconera non avrà grandi margini di manovra. Per questo motivo, bisognerà vendere chi non sta rendendo al meglio o chi non è imprescindibile per il tecnico livornese. Tra i giocatori in uscita nella Juventus ci sarebbe anche Arthur come ha confermato lo stesso agente del giocatore brasiliano. Inoltre, Federico Cherubini cercherà una punta per rinforzare un attacco che non riesce ad incidere. Uno dei nomi accostati in questi giorni alla Juventus è quello di Mauro Icardi.

Il club bianconero e il Paris Saint - Germain potrebbero mettere in piedi uno scambio proprio tra Arthur e il bomber ex Inter. Ovviamente le due società ragionerebbero su uno scambio di prestiti.

La Juventus lavora sul mercato

La Juventus, in questi mesi, si è resa conto di non avere una rosa del tutto all'altezza. Infatti, i bianconeri hanno capito di avere un attacco con pochi gol nelle gambe. Paulo Dybala è spesso assente, mentre Alvaro Morata segna ma non con continuità e Moise Kean, per ora, ha avuto un andamento molto altalenante. Per questo motivo, l'attacco della Juventus necessita di un rinforzo. Ma per la dirigenza non sarà facile trovare un bomber da prendere a gennaio che sia in grado di segnare tanti gol ma che costi poco.

Una soluzione appetibile potrebbe essere quella di Mauro Icardi. Il bomber ex Inter a Parigi gioca poco e il Psg potrebbe cederlo in prestito. In cambio i francesi potrebbero chiedere Arthur che molto probabilmente a gennaio lascerà Torino. Il brasiliano non sembra aver stregato Massimiliano Allegri e sta trovando pochissimo spazio.

Per questo motivo, il suo agente ha spiegato che potrebbe andare in un altro club per trovare maggiore continuità. Inoltre, Arthur cerca spazio per conquistarsi un posto nel Brasile in vista dei prossimi mondiali. Dunque, il destino di Icardi e del brasiliano potrebbe intrecciarsi in un'operazione che potrebbe accontentare tutti poiché sarebbe uno scambio di prestiti.

Questione rinnovi

La Juventus, nelle prossime settimane, agirà anche sulla questione rinnovi. I tre giocatori su cui i bianconeri vogliono continuare a puntare sono Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Per primi due la strada del rinnovo e assolutamente in discesa, mentre per il terzo c'è la volontà di aprire un dialogo per trovare un accordo. Dybala, prima delle feste di Natale, dovrebbe firmare il rinnovo anche perché il so agente Jorge Antun è arrivato in questi giorni a Torino. Dopo di lui dovrebbe toccare a Juan Cuadrado e infine sarà il turno di Federico Bernardeschi che dovrà sedersi al tavolo con la dirigenza della Juventus per trovare un accordo che accontenti tutti.