La Juventus nelle prossime settimane potrebbe lasciar partire Alvaro Morata. Il bomber spagnolo, infatti, avrebbe un accordo con il Barcellona per i prossimi 18 mesi. Ma per vedere il centravanti iberico con la maglia blaugrana sarà necessario che prima la Juventus trovi un sostituto.

Al momento i bianconeri stanno valutando diverse opzioni, ma se non sarà possibile giungere ad un profilo di alto livello, non verrà dato il via libera a Morata. Il nome in cima alla lista del club torinese pare sia quello di Mauro Icardi, ma sembra essere piuttosto complicato arrivare all'argentino ex Inter.

La Juventus cerca un attaccante per gennaio

Il piano della Juventus per il mese di gennaio sembra alquanto chiaro: trovare una punta senza fare follie. Adesso però la situazione sarebbe cambiata, poiché Alvaro Morata avrebbe trovato l'intesa con il Barcellona e sarebbe disposto a lasciare Torino anche a gennaio perché i bianconeri non avrebbero intenzione di riscattarlo dall'Atletico Madrid a giugno.

L'attaccante spagnolo, tuttavia, potrebbe salutare la maglia bianconera nel mercato invernale solo se la società piemontese riuscisse a trovare un erede di qualità ed esperienza. Stanno già circolando diversi nomi ma, trattandosi della finestra di riparazione del Calciomercato, non è facile trovare dei centravanti di livello.

In questa fase in pole-position ci sarebbe Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain non aprirebbe ad un prestito, ma comunque Federico Cherubini vorrebbe fare almeno un tentativo.

Gli altri candidati al reparto offensivo non scalderebbero più di tanto la Juventus. Il Barcellona avrebbe proposto Memphis Depay che, però, non incontrerebbe il favore di Massimiliano Allegri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre alternative sarebbero Scamacca, Milik e Origi.

A questo punto, non resta che continuare a monitorare l'eventuale evolversi della vicenda per capire se la Juventus riuscirà a trovare un altro bomber che aprirebbe poi la strada alla partenza di Morata, destinazione Barcellona.

Intanto la squadra riprende ad allenarsi

Alvaro Morata sarebbe in attesa di capire se lascerà o meno Torino a gennaio.

Nel frattempo, dal 30 dicembre lo spagnolo è tornato alla Continassa per allenarsi. Infatti la Juventus si è ritrovata dopo le festività di Natale. I giocatori sono stati sottoposti tutti a tampone, e i test anti-Covid hanno dato esito negativo. All'appello mancavano ancora i sudamericani, attesi per il 31 dicembre.

Tra i giocatori presenti al JTC c'è Federico Bernardeschi che si è raccontato ai microfoni di Diletta Leotta. L'intervista verrà trasmessa su Dazn: "Il 2021 è stato un anno meraviglioso, non mi posso lamentare".

Dunque, per il numero 20 juventino l'anno che sta per concludersi porta con sé un bilancio positivo, e il giocatore stesso ha spiegato perché: "Ho vinto due trofei con la Juventus, ho vinto un europeo con la nazionale".

Bernardeschi non ha fatto solo un bilancio della carriera, ma anche personale: "Mi è nata una figlia, abbiamo comprato casa, ci siamo sposati con mia moglie". Dunque, l'ex Fiorentina ha chiuso al meglio il 2021 e si augura che il 2022 possa portargli altre soddisfazioni.