Potrebbe presto prendere quota il mercato di riparazione del Crotone. La squadra rossoblù, chiamata a un grande girone di ritorno per salvarsi in Serie B, vorrebbe migliorare la sua rosa nelle prossime settimane. Negli ultimi giorni circolano diversi nomi e tra questi ci sarebbe anche il profilo di Michael Ijemuan Folorunsho, centrocampista del Pordenone. In difesa un profilo gradito sarebbe quello del terzino Daniele Liotti della Reggina.

Crotone, serve qualità in mezzo al campo

Potrebbe arrivare dal Pordenone un tassello per il centrocampo del Crotone.

Il nome sarebbe quello di Michael Ijemuan Folorunsho, elemento che in passato ha vestito con profitto la maglia della Reggina e che ora sarebbe alla ricerca di spazio dopo la prima parte di stagione con il club ramarro con il quale ha collezionato 17 presenze mettendo a segno tre reti.

Su di lui ci sarebbe però anche l'interessamento da parte di altri club di Serie B come il Cosenza e la Reggina. L'arrivo del calciatore neroverde a Crotone sbloccherebbe la cessione di Musa Juwara, arrivato in estate dal Bologna in prestito e poco utilizzato.

Liotti profilo per la difesa

Per permettere di cambiare modulo a gara in corso al tecnico Francesco Modesto la dirigenza rossoblù starebbe valutando la possibilità di acquistare rinforzi sugli esterni.

Un tassello che potrebbe fare al caso degli squali potrebbe essere quello di Daniele Liotti, calciatore in forza alla Reggina.

In difesa il Crotone seguirebbe anche il profilo di Filippo Delli Carri della Juventus (in queste prima parte di stagione in prestito alla Salernitana). Al centro della difesa un profilo di esperienza potrebbe essere quello di Lorenzo Ariaudo, svincolato, seguito anche da altro club del torneo cadetto.

Il Crotone studia il mercato

In attesa dell'apertura ufficiale della sessione invernale di trattative, fissata per il 3 gennaio 2022, il Crotone avrebbe richiesto informazioni anche su altri calciatori. Tra questi ci sarebbero il centrocampista Marco Benassi della Fiorentina e il pari ruolo senegalese Ibrahima Sy dello Stoke City.

Un altro profilo seguito sarebbe poi quello di Luca Valzania, in forza alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta. In attacco i nomi accostati ai rossoblù sarebbero quelli di Gabriele Moncini del Benevento, di Patrick Ciurria del Monza e di Joaquin Montecinos dell'Audax Italiano.

In uscita, invece, ci sarebbero i fuori rosa Ahmad Benali e Salvatore Molina. Per il primo il Brescia sembrerebbe avvantaggiato su Parma e Vicenza, il secondo piacerebb a Benevento, Pisa e Monza.