Domenica 7 novembre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Inter, gara valida per il 12° turno di Serie A 21/22. Il Diavolo, nel corso del turno precedente, ha ottenuto una vittoria per 2-1 allo Stadio Olimpico contro la Roma di Mourinho, grazie alle reti di Kessie (su penalty) e Ibrahimovic per i rossoneri a cui ha inutilmente risposto El Shaarawy per i giallorossi. La squadra di Inzaghi, invece, si è imposta con un rotondo 2-0 (Correa al 60' e 68') nel match casalingo contro l'Udinese di Gotti.

Statistiche: l'ultimo Derby della Madonnina di Serie A terminato con un pareggio risale al 4 aprile 2018, quando la gara terminò a reti bianche.

Milan, Ibrahimovic vertice offensivo

Mister Pioli e il suo Milan sono reduci da sette vittorie consecutive in campionato: ottenere l'ottava proprio contro i cugini significherebbe mantenere la vetta della classifica e, al contempo, tornare a vincere la stracittadina di Milano che manca al Diavolo dal 17 ottobre 2020 (2-1). Il tecnico rossonero potrebbe schierare il suo 4-2-3-1, con Tatarusanu a difesa dei pali. Tomori e Kjaer dovrebbero piazzarsi al centro del reparto arretrato, con Ballo-Tourè che agirà come terzino sinistro e Calabria che si posizionerà sul fronte destro. La linea mediana dovrebbe avere come titolari Kessie e Tonali, mentre sulla trequarti campo saranno probabilmente impiegati dal primo minuto Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.

Il reparto offensivo sarà, con ogni probabilità, affidato all'unica punta Zlatan Ibrahimovic. Non sarà del match lo squalificato Theo Hernandez, a seguito del cartellino rosso rimediato nella gara contro la Roma.

Inter, probabile panchina per Dumfries

Simone Inzaghi e la sua Inter militano al terzo posto in classifica, con 24 punti ottenuti (7 vittorie e 3 pareggi) a -7 lunghezze da Napoli e Milan.

Per tentare di recuperare terreno, l'allenatore ex Lazio potrebbe scegliere il 3-5-2, con Handanovic come estremo difensore. Gli interpreti della retroguardia dovrebbero essere, ancora una volta, Skriniar, De Vrij e Bastoni. La cerniera di centrocampo, invece, sarà presumibilmente composta da Perisic e Darmian come esterni, con Brozovic, Barella e Calhanoglu che si posizioneranno in mezzo al reparto.

Pochi dubbi, infine, sui titolari del reparto d'attacco, i quali dovrebbero essere Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Ballo-Tourè, Tomori, Kjaer, Calabria, Tonali, Kessie, Leao, Diaz, Saelemaekers, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Perisic, Brozovic, Calhanoglu, Barella, Darmian, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.