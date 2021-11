Blindare i calciatori più importanti della rosa a disposizione di Stefano Pioli: pare essere questo l'obiettivo del Milan sul fronte mercato.

Tra questi, c'è Rafael Leao, attaccante portoghese che in questo inizio di stagione, è esploso definitivamente, dando grande continuità alle sue prestazioni e diventando uno dei punti fermi del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

La grande crescita dell'ex esterno del Lille non è passata inosservata: infatti, l'attaccante rossonero sarebbe nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, che sta monitorando con grande interesse la situazione, visto il contratto in scadenza dell'asso del Diavolo.

Nonostante ciò, pare difficile un imminente addio di Leao, visto che la dirigenza rossonera vuole blindare il portoghese con un rinnovo contrattuale sostanzioso, da circa 4 milioni di euro.

Milan, continuerebbe l'interesse per Renato Sanches

Intanto, i rossoneri stanno monitorando diverse piste anche in entrata, per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Snodo cruciale in casa milanista, è legato a Franck Kessie: il giocatore ivoriano non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero e potrebbe lasciare già nel mercato di gennaio per approdare in un top club europeo. Sul centrocampista, ci sarebbe l'interesse di Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e Tottenham.

Per questo, il Milan non vuole farsi trovare impreparato e starebbe cercando un degno sostituto di Kessie: tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese che dopo una parentesi non esaltante al Bayern Monaco, è esploso a Lille.

L'interesse del club di rossonero è stato in qualche modo affrontato anche dallo stesso centrocampista, che recentemente ha rimarcato la voglia di cambiare aria e di giocare in un top club: "Il Milan?

Un grande club, storico. Dovevo trasferirmi al Barcellona, ma a causa del mio infortunio, è saltato pronto. Ora sono pronto, deve arrivare l'offerta giusta".

Il Milan potrebbe tentare di convincere il Lille già nel mercato invernale: il club francese valuta 30 milioni l'ex Benfica e Bayer Monaco. Con alcune cessioni, i rossoneri potrebbero così recapitare un'offerta al Lille.

Oltre a Renato Sanches, i rossoneri stanno monitorando anche altri giocatori, come Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che ha avuto una grande crescita sotto la gestione del Marsiglia e sarebbe nel mirino anche della Juventus.