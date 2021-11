Blindare i migliori giocatori dell'organico per continuare il progetto targato Stefano Pioli: è questo l'obiettivo del Milan che vuole mantenere intatta la rosa a disposizione del tecnico rossonero.

Tra i giocatori che stanno riscuotendo grande successo, c'è sicuramente Fikayo Tomori, che con grandi prestazioni ha conquistato la titolarità a discapito di Romagnoli ed è diventato uno dei perni della difesa del Diavolo, accanto a Simon Kjaer.

L'ex difensore del Chelsea, arrivato per 28 milioni di euro, sarebbe nel mirino di molti top club europei: in particolare, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino il centrale inglese, per rinforzare la difesa a disposizione del tecnico Carlo Ancelotti, dopo gli addii estivi dei due totem Sergio Ramos e Raphael Varane.

Secondo le ultime indiscrezioni, le Merengues potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Brahim Diaz, per convincere i rossoneri a lasciar partire il centrale. Ipotesi molto difficile, visto che il club milanese punta moltissimo su Tomori, che rappresenta il presenta ma soprattutto il futuro del Milan.

Se la permanenza di Tomori sembra quasi scontata, più complicata è quella di Franck Kessie. Come il centrale difensivo inglese, anche il centrocampista è uno dei leader della formazione guidata da Stefano Pioli, ma visto il rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare, potrebbe lasciare Milano a fine stagione.

Sul centrocampista ivoriano, ci sarebbe l'interesse dei maggior top club europei come Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona e Tottenham, a caccia di rinforzi importanti per il neo tecnico degli Spurs Antonio Conte.

Milan, problema al polpaccio per Calabria

Intanto, in casa rossonera preoccupano le condizioni di Davide Calabria. Infatti, numero due del Milan ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un problema muscolare al polpaccio.

Il terzino rossonero arriverà nelle prossime ore a Milanello e solo in quel momento si comprenderà l'entità dell'infortunio.

Il tecnico del Diavolo Stefano Pioli spera di poterlo recuperare per la sfida dell'Artemio Franchi contro la Fiorentina, fondamentale per proseguire il percorso in campionato e sfruttare nel migliore dei modi il big match di San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti, in testa proprio con l'undici rossonero.

Buone notizie invece arrivano sul fronte di Ante Rebic. Rientrato in maniera convincente nel derby contro i nerazzurri, l'esterno croato sembra aver smaltito l'infortunio che lo ha condizionato in questa prima parte di stagione e potrebbe ritornare dal primo minuto nella sfida da ex contro i viola di Vincenzo Italiano.