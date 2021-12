Il Milan sta proseguendo il proprio cammino in campionato: i rossoneri che si trovano in seconda posizione a una sola lunghezza dal Napoli. A tenere banco, però, sono gli infortuni: Simon Kjaer è l'ultima vittima. Il difensore danese ne avrà almeno per un mese e proprio riguardo al reparto arretrato la dirigenza rossonera sta pensando al Calciomercato. I primi nomi sarebbero quelli di Yerry Mina e Benoit Badiashile, i quali per motivi diversi potrebbero essere dei facili obiettivi per il club rossonero. Il giocatore colombiano, infatti, non sembra essere nei piani dell'Everton, mentre Badiashile potrebbe essere attratto da una nuova avventura lontano dalla Francia.

Milan, potrebbe arrivare un difensore colombiano

Al Milan sarebbe stato offerto il difensore colombiano dell'Everton Yerry Mina poiché i rossoneri sarebbero alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'infortunio capitato a Simon Kjaer, il quale avrà bisogno di un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per riparare il danno ai legamenti. L'operazione avverrà nei prossimi giorni e dopo si saprà di più sul suo programma di recupero e su quanto tempo passerà prima vederlo in campo. Secondo il giornalista Rudy Galetti, l'infortunio del nazionale danese porterà il Milan a valutare l'acquisto di un difensore nella finestra di mercato a gennaio, uno che sia 'pronto' a entrare subito in campo e che sia disponibile a basso costo.

Le opzioni sono tante, ma nelle ultime ore alla dirigenza è stato offerto Yerry Mina che fatica a giocare all'Everton e potrebbe lasciare gli inglesi in prestito.

🚨🏥 #Kjaer, sulla base dell'infortunio il #Milan valuterà l'acquisto di un difensore già "pronto", a costi contenuti.

📝 Le alternative sono molte: nelle ultime ore è stato proposto ai 🔴⚫ Yerry #Mina che non sta trovando spazio all'#Everton e potrebbe partire in prestito.🐓⚽ — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 2, 2021

Calciomercato Milan, possibile accelerazione per il difensore del Monaco

I rossoneri si sono imposti con un roboante 3-0 a Marassi contro il Genoa.

Ad aprire le danze è stato Zlatan Ibrahimovic, il quale ha realizzato un gol sul calcio di punizione prima della doppietta di Junior Messias, ma la nota dolente è stata l'infortunio occorso a Simon Kjaer. Secondo le ultime notizie, il Milan potrebbe anticipare di sei mesi la ricerca di un nuovo difensore centrale e ha già in mente un obiettivo in Ligue 1: Benoit Badiashile.

Il ventenne dei monegaschi è da tempo corteggiato dal Milan e il suo profilo è già stato approvato dagli scout rossoneri. L'infortunio di Kjaer potrebbe accelerare la trattativa con il Monaco in vista del mercato di gennaio, in quanto rafforzare la retroguardia potrebbe diventare una priorità se il giocatore dovesse mancare per qualche mese. Il club rossonero infatti, pur avendo recuperato Alessio Romagnoli, non sembra poter fare particolare affidamento su Matteo Gabbia, il quale è apparso in difficoltà quando è stato chiamato in causa.