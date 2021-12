L'Inter sarà tra le società maggiormente attive in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, sia per gennaio che per giugno. Uno dei reparti che sicuramente verrà rinforzato è quello di centrocampo, alla luce del fatto che ci sono ben tre giocatori in scadenza di contratto, Arturo Vidal, Matìas Vecino e Marcelo Brozovic, con il solo croato che sta trattando il rinnovo. Il club meneghino sarebbe pronto a tornare su un vecchio pallino, sondato già la scorsa estate, Matteo Pessina, per italianizzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Anche il Milan è attivo sul mercato in cerca di occasioni per rinforzare la squadra di Stefano Pioli, in particolar modo sulla trequarti e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Luis Alberto.

Inter su Pessina

L'Inter è in cerca di rinforzi in mezzo al campo per alzare il tasso tecnico del reparto. I nerazzurri cercano giocatori con determinate caratteristiche, bravi nel ruolo di mezzala e negli inserimenti, con qualche gol nelle gambe. Per questo motivo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Matteo Pessina. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che Ausilio e Marotta un sondaggio con l'Atalanta lo hanno fatto già la scorsa estate, ma l'ottimo Europeo disputato con la maglia della Nazionale italiana ha portato la Dea a rispedire al mittente ogni proposta.

Qualcosa potrebbe cambiare tra qualche mese, visto che il classe 1997 è legato ai colori interisti e potrebbe anche premere per facilitare il trasferimento. In questa stagione il centrocampista ha collezionato 10 presenze in campionato, ma spesso subentrando dalla panchina e proprio per questo anche il club di Percassi potrebbe decidere di cederlo non essendo un titolarissimo dello scacchiere tattico di Gasperini.

La sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra non troppo eccessiva ma non è escluso che l'Inter possa provare ad inserire una contropartita tecnica nell'affare, e in questo senso occhio a uno tra Gagliardini, valutato 8 milioni, e Andrea Pinamonti, valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Milan su Luis Alberto

Anche il Milan, come l'Inter, è in cerca di rinforzi in mezzo al campo, anche se più precisamente sulla linea dei trequartisti. Brahim Diaz, infatti, ha avuto alti e bassi nelle ultime settimane e per questo motivo i rossoneri hanno cominciato a guardarsi intorno e sarebbero pronti a fare un tentativo per Luis Alberto. Lo spagnolo è il vero sogno di mercato di Maldini, anche se non sarà semplice convincere la Lazio a privarsene. Il rapporto non idilliaco con Maurizio Sarri, però, potrebbe portare il giocatore a chiedere la cessione. I biancocelesti, comunque, chiedono 40 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra eccessiva per le casse rossonere, con il Milan che potrebbe provare ad intavolare l'affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per rinviare l'investimento a fine stagione o, in alternativa, mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso tecnico e in questo senso occhio anche a Samu Castillejo, valutato 8 milioni di euro, in uscita dai rossoneri già la scorsa estate.