Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da essere ancor più competitivi in campionato: è questo l'obiettivo del Milan. Per il prossimo mercato estivo, la dirigenza rossonera avrebbe l'obiettivo di puntellare la mediana, con un acquisto di grande qualità e spessore. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe Antonin Barak, centrocampista della Repubblica Ceca in forza al Verona, che in queste ultime stagioni ha avuto un grande rendimento.

Il Verona per l'ex centrocampista di Udinese e Lecce chiede una cifra di 20 milioni di euro e il club rossonero potrebbe ritenere tale spesa sostenibile, specie in caso di accesso alla Champions nella prossima stagione.

C'è da segnalare sul giocatore anche l'interesse dei "cugini" dell'Inter sul calciatore: infatti, i nerazzurri vorrebbero regalare un'alternativa di grande qualità a Simone Inzaghi, che con le possibile partenze in estate di Vecino, Vidal e Gagliardini, cerca un centrocampista all'altezza del trio Barella-Brozovic-Calhanoglu.

Milan, possibile ritorno di Caldara per sostituire Kjaer

Oltre al mercato estivo, il Milan sta lavorando per sostituire l'infortunato Simon Kjaer a gennaio e regalare un nuovo difensore a Stefano Pioli. Oltre ai nomi di Bremer del Torino, di Milenkovic della Fiorentina e di Mina dell'Everton, i rossoneri starebbero valutando anche un opzione interna, che risponde al nome di Mattia Caldara.

Infatti, il difensore italiano, ancora di proprietà del Milan, è attualmente in prestito al Venezia, con un diritto di riscatto a 4 milioni di euro.

Vista però l'emergenza che ha colpito il pacchetto arretrato del Diavolo, che ha perso il suo leader difensivo, Maldini e Massara potrebbero valutare un accordo con il Venezia per riportare Caldara a Milano già nella finestra invernale di Calciomercato.

Un'operazione che permetterebbe a Pioli di rinforzare la difesa.

Oltre al difensore, in casa rossonera, tiene ancora banco la questione legata a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, visto il mancato rinnovo contrattuale, potrebbe già lasciare Milan nel mercato invernale ed è per questo che la società rossonera non vuole farsi trovare impreparata.

Il nome che circola per sostituire il giocatore ivoriano, sarebbe quello di Renato Sanches, forte centrocampista portoghese in forza al Lille e che ha appena conquistato gli ottavi di finale di Champions League con il club francese.