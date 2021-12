Blindare i giocatori più importanti della rosa: è questo l'obiettivo del Milan in previsione del calciomercato.

Tra i nomi che hanno diversi estimatori sul mercato c'è Theo Hernandez, terzino francese che ha avuto una grande crescita sotto la gestione di Stefano Pioli, e che ormai è riconosciuto come uno dei migliori esterni sinistri del panorama europeo.

Sull'ex terzino del Real Madrid, ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain di Leonardo, che dopo gli acquisti faraonici della scorsa estate come Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma e Leo Messi, vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Mauricio Pochettino con un acquisto top anche per la corsia mancina.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 60 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni del numero 19 rossonero. Pare comunque difficile un addio di Theo, con il Milan che vuole blindare il francese per continuare il progetto, rimanendo competitivi in Italia e ritagliandosi uno spazio importante anche nella prossima Champions League.

Udinese-Milan, probabili formazioni: confermato Ibra, torna Bennacer

Archiviata la delusione della Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi in campionato con l'obiettivo di rimanere in vetta alla classifica e conquistare il Tricolore.

Nel prossimo turno di Serie A, i rossoneri saranno di scena alla Dacia Arena, contro l'Udinese che è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l'Empoli e che ha appena esonerato Luca Gotti; ad interim, c'è Cioffi pronto a guidare la squadra nel match casalingo contro il Diavolo.

Per quanto concerne la possibile formazione rossonera, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe confermare il suo ormai collaudato 4-2-3-1, con qualche modifica rispetto al match di Champions contro il Liverpool: Maignan tra i pali; difesa a quattro formata da Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo, torna Bennacer dal primo minuto (pare in vantaggio su Tonali), affiancato da Franck Kessie, mentre in attacco confermatissimo Zlatan Ibrahimovic, sostenuto dal trio di mezze punte formato da Krunic, Diaz e Salaemakers, in vantaggio nel ballottaggio con Junior Messiah.

Per quanto riguarda l'Udinese, Cioffi dovrebbe confermare il 4-4-2: senza Pereyra, spazio al tandem offensivo formato da Deulofeu e Beto (portoghese autore di 6 reti in campionato, sostenuti ai lati da Molina e Success.

Una sfida importante per i rossoneri, a caccia di una vittoria che risulterebbe fondamentale, prima del big match di San Siro contro il Napoli di Luciano Spalletti.