L'Inter avrebbe potuto ingaggiare Marcus Thuram durante la scorsa estate, ma l'infortunio al ginocchio ha complicato la trattativa e fatto tramontare l'affare. La rivelazione è arrivata direttamente dall'agente dell'attaccante, Mino Raiola attraverso un'intervista concessa ai microfoni di Sport1.

"In condizioni normali lo avremmo portato all'Inter. Tutto era già chiaro fino a quando non si è infortunato". Ha dichiarato il procuratore, confermando la trattativa coni dirigenti milanesi che avrebbero messo sul piatto circa 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del figlio d'arte.

Successivamente è stato concretizzato l'affondo per l'ex attaccante della Lazio, Joaquin Correa.

L'Inter sarebbe su Scamacca e Frattesi

La dirigenza milanese vorrebbe potenziare il reparto offensivo a gennaio per garantire più opzioni a Simone Inzaghi. Il nome più gettonato sarebbe quello di Gianluca Scamacca, che è oramai un punto fisso del 4-3-3 di Dionisi. La valutazione sarebbe di circa quaranta milioni di euro ma Marotta e Piero Ausilio potrebbero decidere di mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Sulle tracce dell'ex Genoa, però, ci sarebbero anche altri club come Juventus e Milan. Il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali, ha spesso confermato di aver avuto richieste ma vorrebbe anche trattenere il calciatore fino al termine della stagione.

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di intensificare i contatti anche per Davide Frattesi. Il centrocampista, sempre in forza al Sassuolo, si sta mettendo in mostra anche in Serie A dopo un'ottima stagione al Monza attirando l'attenzione di molti top club. La sua valutazione è ancora incerta ma, anche in questo caso, Marotta vorrebbe anticipare la concorrenza per potenziare il centrocampo nerazzurro che dovrebbe perdere sia Matias Vecino che Arturo Vidal.

L'uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe rinnovare per accettare l'offerta che dovrebbe arrivare dal Napoli di Luciano Spalletti. Ai neroverdi potrebbero essere girate anche delle contropartite che potrebbero comprendere i nomi di Lorenzo Pirola, Martin Satriano e il giovanissimo Casadei.

La società nerazzurra potrebbe sacrificare De Vij

L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Mattia Viti per potenziare la difesa. Il calciatore dell'Empoli farebbe lo stesso percorso di Bastoni e potrebbe prendere il posto di Stefan De Vrij. Il calciatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe corteggiato da Everton e Tottenham. Potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni, cifra che consentirebbe ai milanesi di mettere a segno una netta plusvalenza e autofinanziare i prossimi acquisti.