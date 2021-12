La Juventus ottiene un'importante vittoria contro la Salernitana utile non solo per la classifica ma anche per dare nuove consapevolezze ai bianconeri. Gli ultimi giorni sono stati difficili non solo per motivi sportivi (le sconfitte contro il Chelsea in Champions League e contro l'Atalanta in campionato) ma anche per il caso plusvalenze, che sta riguardando non solo la Juventus ma anche altre società italiane. Una situazione che ha portato anche l'azionista di maggioranza della Juventus John Elkann ad esporsi: ''Sono fiducioso nell’operato della magistratura italiana''.

Secondo le ultime indiscrezioni il presidente della Exor (società controllante la Juventus) non sarebbe felice delle ultime vicende che stanno riguardando la società bianconera (su tutte la Superlega e il caso plusvalenze) e starebbe valutando anche un possibile addio di Andrea Agnelli, attuale presidente della società bianconera. A parlare dell'argomento è stato anche il giornalista sportivo Graziano Campi, il quale ha dichiarato che non sono casuali le indiscrezioni di mercato che parlano di possibili innesti in dirigenza. Questo potrebbe portare alla chiusura dell'esperienza professionale di Agnelli da massimo dirigente della Juventus.

Graziano Campi ha parlato del possibile addio di Agnelli

"John Elkann non è affatto felice di queste ultime vicende che stanno riguardando la Juventus. Il fatto che il presidente della Exor sia presente alle partite dei bianconeri all'Allianz Stadium di Torino e che ci sono indiscrezioni su un possibile inserimento in dirigenza di Carnevali e su un possibile ritorno di Marotta lasciano pensare ad un addio di Agnelli".

Queste le dichiarazioni di Graziano Campi in riferimento alla situazione societaria della Juventus dopo il caso plusvalenze che sta riguardando i bianconeri. Il giornalista sportivo ha aggiunto però che difficilmente ci sarà un cambio a stagione già iniziata ma a giugno.

Il mercato della Juventus

Il difensore Chiellini al termine della partita contro la Salernitana è stato intervistato dichiarando che l'obiettivo della squadra è dare il massimo per la Juventus.

Ha infatti sottolineato che è il momento per tutti, dalla dirigenza ai giocatori fino ad arrivare ai tifosi, di lottare per una delle società che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. Da parte della società a gennaio potrebbe esserci un concreto supporto ad Allegri dal punto di vista del mercato. Si parla infatti del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta di qualità.