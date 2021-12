La Juventus contro la Salernitana ritrova una vittoria e tre punti importanti. I bianconeri hanno realizzato due gol ma potevano farne altri, mettendo in evidenza anche un buon gioco. Dall'altra parte però hanno trovato una squadra in difficoltà, che aveva molte assenze. Sarà importante cercare di confermarsi nei prossimi match, a partire da quello contro il Genoa previsto domenica 5 dicembre all'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico Allegri contro la Salernitana ha schierato un 4-2-3-1 molto offensivo, sulla trequarti hanno giocato Kulusevski, Dybala e Bernardeschi a supporto della punta Kean.

Non ci sarà per tutto il mese di dicembre Federico Chiesa dopo aver subito un infortunio muscolare nel match contro l'Atalanta. Il nazionale italiano è stato sicuramente uno dei migliori della Juventus in questo inizio di stagione deludente dal punto di vista dei risultati per i bianconeri. Non è un caso ci sia l'interesse concreto di diverse società per il giocatore. A tal riguardo il Manchester United sarebbe pronto a presentare un'offerta per Chiesa nei prossimi mesi offrendo come contropartita tecnica Raphael Varane.

Possibile offerta del Manchester United per Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United potrebbe offrire il difensore Raphael Varane per il centrocampista Chiesa.

Il francese ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro, l'italiano invece di 100 milioni di euro. Per questo la società inglese dovrebbe aggiungere una somma cash da almeno 40 milioni di euro. Difficile però che la Juventus accetti l'offerta anche perché Chiesa è considerato un giocatore importante per il presente e per il futuro.

La società bianconera sta cercando di vendere soprattutto quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo. Ci si riferisce ad Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ed ad Arthur Melo, che potrebbero partire già durante il mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare cessioni importanti che agevolerebbero alcuni investimenti a centrocampo e nel settore avanzato.

Le principali esigenze della società bianconera sembrano essere quelle di migliorare l'impostazione di gioco ma anche di investire su una punta brava dal punto di vista realizzativo. Per questo si parla del possibile arrivo di uno fra Axel Witsel, Boubacar Kamara e Denis Zakaria per il centrocampo e uno fra Julian Alvarez e Dusan Vlahovic per il settore avanzato. A proposito della punta della Fiorentina, difficilmente sarà ceduta a gennaio dai toscani anche se sono le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore.