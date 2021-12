La Juventus sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa già a gennaio. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione confermano che la rosa ha necessità di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e soprattutto una punta di qualità. Si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. Proprio la punta della Fiorentina ha una valutazione importante, da circa 70 milioni di euro. Somma che attualmente la Juventus non vorrebbe sostenere per motivi economici. Il recente aumento di capitale da 400 milioni di euro conferma la necessità di dover attutire le passività di bilancio delle ultime stagioni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe però offrire alla Fiorentina una somma cash da circa 35 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski. Allegri lascerebbe partire lo svedese, che in questo inizio di stagione non sta incidendo come ci aspettava. Il tecnico toscano potrebbe sostituirlo con Matias Soulé, che sarebbe quindi promosso in prima squadra nella seconda parte della stagione. Dopo l'infortunio di Chiesa ha giocato il suo primo match con la Juventus contro la Salernitana.

Il centrocampista Kulusevski possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Vlahovic

Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe avallato la cessione di Kulusevski.

Entrato negli ultimi minuti, l'argentino è considerato un giocatore importante per il presente e per il futuro. Per caratteristiche tecniche può fare il trequartista proprio al posto dello svedese. In una stagione non positiva per la Juventus, almeno fino ad adesso, Allegri potrebbe quindi cercare di valorizzare diversi giovani.

Soulé è uno di questi, così come il difensore De Winter.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando anche altre cessioni importanti. Potrebbero partire anche Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Per il francese e il gallese si parla di un interesse concreto del Newcastle. Il brasiliano invece piace in Spagna. Si valutano offerte eventuali anche per Bernardeschi: il nazionale italiano andrà in scadenza di contratto a fine stagione. La Juventus vorrebbe monetizzare da una sua eventuale partenza.