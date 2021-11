La Juventus, contro il Chelsea, ha messo in evidenza le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione. Centrocampo e settore avanzato sembrano non dare garanzie di qualità e non è un caso sia arrivato il 4 a 0 in Champions League contro gli inglesi. La società bianconera è consapevole che serviranno innesti importanti nel prossimo calciomercato. In merito al possibile acquisto di un centrocampista importante, possibilmente senza spendere molto in cartellino, piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund, Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Per il settore avanzato, si è parlato del possibile approdo in bianconero di Dusan Vlahovic, che però ha un prezzo importante e difficilmente sarà ceduto a gennaio dalla Fiorentina. Per questo si valuta l'acquisto di Julian Alvarez, in scadenza di contratto con il River Plate a dicembre 2022. Arriverebbe a prezzo vantaggioso, si parla di un possibile approdo nella società bianconera per circa 20 milioni di euro. La società argentina proprietaria del cartellino della punta starebbe già valutando il sostituto di Alvarez. Potrebbe essere l'ex bianconero Gonzalo Higuain, che potrebbe lasciare l'Inter Miami.

La punta Alvarez potrebbe approdare alla Juve: possibile sostituto Higuain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il River Plate potrebbe cedere a gennaio Julian Alvarez, anche in considerazione del contratto in scadenza a dicembre 2022.

Cessione importante che potrebbe garantire circa 20 milioni di euro alla società argentina. Per quanto riguarda il sostituto di Alvarez, si valuta un ex bianconero. Si tratta di Gonzalo Higuain, che ha un contratto fino al 2023 con l'Inter Miami. Potrebbe però lasciare in anticipo la società americana per chiudere la sua carriera da calciatore professionista nella società che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Higuain infatti è cresciuto nel River Plate prima di trasferirsi al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'ufficialità del prolungamento di contratto di Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

Il colombiano potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, l'argentino, invece, fino a giugno 2026.

Per quanto riguarda gli altri giocatori in scadenza a fine stagione, si aspetterà probabilmente inizio anno. Ci si riferisce a Mattia Perin, Mattia De Sciglio e a Federico Bernardeschi, per il quale si è parlato di un possibile trasferimento al Milan a gennaio.