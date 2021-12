Dopo la sconfitta dello "Zini" di Cremona e dopo il ritorno in panchina del tecnico Francesco Modesto, il Crotone si appresta a disputare la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, in programma martedì 14 dicembre alle ore 18 alla "Dacia Arena". Per gli squali è in palio - oltre al passaggio del turno - anche l'occasione di utilizzare questo match per preparare la fondamentale gara contro il Pordenone.

Crotone tra Coppa Italia e campionato

Visto il penultimo posto in classifica e i soli otto punti ottenuti in 17 giornate di Serie B, la testa del Crotone sarà senza dubbio rivolta al match di sabato 18 dicembre contro il Pordenone.

La gara dell'Ezio Scida, in programma alle ore 14, rappresenterà un nuovo spareggio salvezza tra due formazioni che hanno mostrato analoghi problemi di esperienza e fragilità.

Sicuro assente del match tra le fila degli squali sarà l'infortunato Samuele Mulattieri, mentre tra le fila del Pordenone mancherà Alberto Barison, espulso contro il Cosenza, che sarà fermato dal Giudice Sportivo. Il peso dell'attacco degli squali dovrà essere quindi sorretto da Mirko Maric, unico attaccante di ruolo presente in rosa, calciatore andato a segno per la seconda volta nella stagione nella sconfitta dello "Zini" (3-2) contro la Cremonese.

A Udine l'ultima sfida senza reti

A distanza di un anno solare il Crotone farà ritorno alla "Dacia Arena" di Udine.

Per gli squali questa gara riporta alla mente dolci ricordi. Era il 15 dicembre 2020 e il match tra i friulani e i rossoblù si concluse con un pareggio a reti inviolate per 0-0. Proprio da quel momento, in 21 sfide esterne, il Crotone ha subito sempre gol, venendo sconfitto in quasi tutti i match, ad esclusione di una vittoria a Parma (3-4) nel finale di stagione e del pareggio in questo torneo cadetto (2-2) a Brescia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il match contro l'Udinese metterà in palio il passaggio al turno successivo di Coppa Italia, traguardo importante e prestigioso, anche se al momento non sembra rappresentare una priorità per gli squali, impegnati nella corsa salvezza in campionato.

Il presidente Vrenna pone fiducia in Modesto

A concedere la sua massima fiducia al tecnico Francesco Modesto nelle ultime ore è stato il presidente rossoblù, Gianni Vrenna.

"A mister Modesto non faremo mancare, così come è sempre accaduto per i nostri allenatori, il supporto necessario da ogni punto di vista. Siamo certi che abbia competenze e qualità per tirare fuori il meglio dai ragazzi e condurci al più presto via da questa brutta posizione di classifica".