La Juventus dopo aver pareggiato 1-1 contro il Venezia, con una classifica di Serie A che si fa complicata, si interroga sul proprio futuro e inizia a pensare sempre più seriamente al mercato di gennaio, sia in uscita che in entrata, per dare a disposizione di mister Max Allegri dei rinforzi in vista della seconda parte della stagione.

Zakaria obiettivo per gennaio, Vlahovic in attacco a giugno

Dopo aver l'ennesimo risultato deludente in campionato, in casa Juventus si sta riflettendo sempre più sulle prossime mosse da fare nella sessione invernale del mercato.

Il reparto che ha bisogno di maggiori interventi è il centrocampo, dove potrebbero esserci fin da subito delle operazioni in entrata. Sulla lista di Cherubini il primo nome sarebbe quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero attualmente in forza al Borussia M'gladbach, su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Liverpool e del Barcellona.

Anche Axel Witsel del Borussia Dortmund è da tempo indicato come un obiettivo della Juventus, anche se essendo un classe 1989, potrebbe non essere il profilo ideale, in quanto i bianconeri cercano giocatori più giovani.

Per l'attacco circolano i nomi di Dusan Vlahovic e a Edinson Cavani. Il serbo della Fiorentina difficilmente partirà a gennaio, in quanto i viola puntano a qualificarsi per le coppe europee e la sua prolificità sotto porta in questo momento è imprescindibile; pare invece molto probabile una sua cessione a giugno, quando mancherà un anno alla sua scadenza del contratto con il club di Commisso.

L'uruguaiano invece sembrerebbe intenzionato a lasciare il Manchester United anche a gennaio, visto che non sta trovando molto spazio: Torino potrebbe essere una destinazione gradita per l'attaccante.

In alternativa sono stati recentemente accostati ai bianconeri diversi nomi, tra cui quelli di Icardi, Gabriel Jesus o Scamacca, tutte ipotesi però non semplici da mettere a segno per la sessione invernale.

Juventus, mercato in uscita: potrebbero partire Rabiot e Ramsey

Prima di poter investire su nuovi profili, la Juventus deve pensare a sistemare gli esuberi, ossia coloro che non sono centrali nel progetto tecnico. I principali indiziati a cambiare aria sono Ramsey e Rabiot, i due piacerebbero a diversi club di Premier League inglese, anche se il loro ingaggio "pesante" (da circa sette milioni di euro annui ciascuno) potrebbe non essere d'aiuto in tal senso.

Inoltre il club bianconero è alle prese con il capitolo dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a giugno: fra essi dovrebbero prolungare Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado.