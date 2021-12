La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti a gennaio. Si parla di almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera sia in prestito che a titolo definitivo. I principali indiziati ad andare via da Torino sarebbero Alex Sandro, Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski, Arthur Melo e Weston McKennie. Tutti giocatori che hanno mercato: ad esempio Alex Sandro piace al Real Madrid.

Anche nel prossimo mercato estivo potrebbero esserci delle partenze di rilievo. La Juventus potrebbe rinunciare all'acquisto definitivo di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per 35 milioni di euro.

Una somma importante che il club piemontese non vorrebbe spendere, considerando che lo spagnolo compirà 30 anni nell'ottobre del 2022.

Potrebbe essere ceduto a giugno Matthijs De Ligt, soprattutto dopo le recenti esternazioni del suo procuratore Mino Raiola. Il manager ha infatti dichiarato che il suo assistito è ormai pronto per una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate ci sarebbero il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e il Barcellona. A proposito dei catalani, secondo la stampa spagnola sarebbero pronti ad offrire alla Juventus due giocatori pur di arrivare al 22enne olandese: il difensore Lenglet e la punta Depay.

Il difensore Lenglet e l'attaccante Depay possibili contropartite tecniche per De Ligt

Il Barcellona starebbe dunque pensando di offrire i cartellini di Lenglet e Depay per De Ligt durante la prossima sessione estiva del Calciomercato. Il club blaugrana vorrebbe infatti rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. De Ligt, dal canto suo, gradirebbe un approdo al Barça dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Ajax e grande amico Frenkie De Jong.

Difficile che la Juventus accetti di lasciar partire De Ligt solo in cambio di contropartite tecniche. La società bianconera potrebbe dare il via libera alla partenza del difensore 22enne solo per una cifra consistente che darebbe respiro al bilancio del club e permetterebbe allo stesso tempo di effettuare degli investimenti sul mercato.

La Juventus, infatti, in estate quasi certamente si metterà alla ricerca di un giovane attaccante di qualità. Il preferito sarebbe Dusan Vlahovic che la Fiorentina potrebbe cedere per circa 70 milioni di euro.

Il mercato della Juventus in uscita a gennaio

La Juventus, come anticipato in apertura, potrebbe mettere a segno delle cessioni già nel mese di gennaio. Alex Sandro sarebbe nel mirino del Real Madrid, Ramsey potrebbe rescindere il contratto per andare a giocare in Inghilterra. Arthur Melo sarebbe seguito da club di Liga spagnola e Premier League.

Infine, per quanto riguarda Kulusevski e McKennie, il Tottenham potrebbe offrire una somma totale di circa 60 milioni di euro per entrambi.