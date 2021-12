La Juventus, dopo tre vittorie, ha ottenuto in campionato un pareggio contro il Venezia. Dopo un buon primo tempo, in cui sono andati in vantaggio, i bianconeri hanno subito il pareggio dei veneti e non sono riusciti più ad andare in gol. Uno dei problemi principali di questo inizio di stagione sono proprio i pochi gol realizzati. In 17 partite, la Juventus ha segnato appena 23 gol. Per questo si parla di un possibile acquisto a gennaio non solo di un centrocampista ma anche di una punta che possa garantire gol. La società bianconera, però, è al lavoro anche per il Calciomercato estivo con tanti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione che potrebbero essere ideali per rinforzare la rosa.

Possibili, però, anche delle cessioni importanti, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Attualmente, il quarto posto è distante nove punti e servirà un miglioramento delle prestazioni e dei risultati per poter giocare la massima competizione europea.

Si parla di una possibile partenza di Matthijs De Ligt in estate. Il difensore rappresenta il presente e il futuro della Juventus, ma considerando la situazione economica e la possibilità di non qualificarsi alla Champions League, la società bianconera potrebbe considerare una sua eventuale partenza. Fra le società interessate ci sarebbe il Barcellona.

Il difensore Dest e la punta Depay possibili contropartite tecniche per l'acquisto di De Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore Matthijs De Ligt potrebbe lasciare la Juventus in estate. In caso di offerta importante la società bianconera potrebbe considerare una sua partenza. Il difensore ha una valutazione superiore ai 70 milioni di euro.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Barcellona che, come la Juventus, non sta vivendo una situazione economica ideale. La società catalana potrebbe però offrire due giocatori che piacciono ai bianconeri ed inserire anche una somma cash. Il difensore Dest e la punta Depay potrebbero essere le contropartite tecniche per l'acquisto di De Ligt.

I due giocatori avrebbero una valutazione di mercato totale di 60 milioni di euro. Per questo, il Barcellona potrebbe aggiungere una somma cash di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare cessioni importanti anche durante il mercato di gennaio. Si valutano le partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il gallese potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera, il francese, invece, potrebbe garantire circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda il brasiliano, si valuta una possibile partenza in prestito.