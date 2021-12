La Juventus nel girone d'andata del campionato italiano ha messo in evidenza problematiche importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Manca qualità a centrocampo, sia nell'impostazione da gioco che negli inserimenti. Solo Locatelli e McKennie hanno garantito dei gol, senza contare le difficoltà del settore avanzato. Alvaro Morata, Paulo Dybala e Moise Kean non hanno dato un grande contributo nel finalizzare le azioni da gol. La Juventus ha segnato neanche 30 gol, l'Inter prima in classifica 20 in più. Per questo a gennaio la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta, evitando però di spendere in prezzo di cartellino.

Ad agevolare eventuali investimenti potrebbero essere delle cessioni. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Arthur Melo e Adrien Rabiot. Se dovessero arrivare offerte, la Juventus potrebbe considerarle anche perché avrebbe la possibilità di alleggerire il monte ingaggi. Se due di loro dovessero partire, la società bianconera potrebbe acquistare Paul Pogba. Secondo la stampa inglese il Manchester United starebbe aspettando che il francese esprima la volontà di lasciare la società inglese già a gennaio. Il centrocampista lascerebbe comunque lo United a fine stagione essendo in scadenza di contratto a giugno.

Il centrocampista Pogba potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il centrocampista Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United. La società inglese spera che il giocatore voglia lasciare già a gennaio la società inglese così da risparmiare sull'ingaggio e guadagnare una somma dal suo cartellini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il francese va in scadenza di contratto a fine stagione. Fra le società interessate ci sarebbe anche la Juventus, che in caso di cessioni di alcuni giocatori potrebbe cercare di acquistare il centrocampista già a gennaio. Il problema è l'ingaggio da 15 milioni di euro a stagione che Pogba attualmente guadagna al Manchester United.

Dovrebbe accettare uno stipendio minore, magari di circa 10 milioni di euro più bonus a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe alleggerire il monte ingaggi con le partenze di Ramsey, Rabiot o Arthur Melo, tutti giocatori che hanno uno stipendio pesante. Il gallese e il francese guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione, il brasiliani circa 6 milioni di euro. Ramsey potrebbe rescindere il contratto con la società bianconera, per il brasiliano si parla di una possibile cessione in prestito. Il centrocampista francese potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro.