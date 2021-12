La Juventus potrebbe essere una delle società italiane più attive sul mercato a gennaio. La società bianconera potrebbe effettuare diverse cessioni importanti, non solo per alleggerire la rosa bianconera, ma anche per agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Nella prima parte della stagione i principali problemi della Juve hanno riguardato l'assenza di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Neanche 30 gol in 19 partite di campionato ne sono la dimostrazione.

La società bianconera starebbe lavorando anche a qualche scambio di mercato per migliorare la rosa bianconera a gennaio.

Nelle ultime ore si parla del possibile approdo del centrocampista Arthur Melo al Milan. Il brasiliano piace al tecnico Stefano Pioli, che cerca un giocatore che possa migliorare la qualità del gioco e supportare la fisicità di giocatori come Kessié, Bakayoko e Tonali. Milan e Juventus potrebbero effettuare uno scambio di prestiti che porterebbe il brasiliano in rossonero e Ismael Bennacer in bianconero. L'algerino piacerebbe molto al tecnico Massimiliano Allegri.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Bennacer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Milan e Juventus a gennaio potrebbero effettuare uno scambio di prestiti. La società bianconera potrebbe lasciar partire Ismael Bennacer per Arthur Melo.

L'algerino in questa stagione sembra aver perso la "titolarità" del centrocampo rossonero, con Stefano Pioli che gli sta preferendo spesso Sandro Tonali. Un addio sarebbe agevolato soprattutto se dovesse arrivare al suo posto Arthur Melo, centrocampista gradito da Stefano Pioli. Bennacer sarà impegnato nella Coppa D'Africa per tutto il mese di gennaio.

Di conseguenza - se si dovesse concretizzare tale scambio di mercato - Allegri potrà contare su Bennacer solo da febbraio.

Il mercato della Juventus

La Juventus se dovesse cedere altri giocatori a gennaio potrebbe rinforzare la rosa con un centrocampista e una punta: operazioni che si definirebbero in aggiunta a un eventuale scambio di mercato fra Arthur Melo e Bennacer.

A tal riguardo si parla di un interesse per Dennis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbe arrivare in bianconero per circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato. Si parla di un interesse per il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca e quello della Fiorentina Dusan Vlahovic. Pare difficile però che tali giocatori vengano ceduti a gennaio, uno dei due potrebbe essere uno fra gli acquisti principali della Juventus a giugno.