La Juventus è attesa da mesi importanti in tema mercato. A gennaio non dovrebbero esserci grandi investimenti, a meno di cessioni di clamorose. A tal riguardo, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo. La Juventus dovrà rinforzare centrocampo e settore avanzato ed è probabile che il mercato estivo possa servire proprio per questo. La principale esigenza però, secondo gran parte degli addetti ai lavori, è l'acquisto di una punta che possa migliorare il numero di gol per i bianconeri. Attualmente, la Juventus è quinta a dodici punti dall'Inter, prima in classifica.

Quello che è evidente è la differenza di gol fra i nerazzurri e i bianconeri, con i primi vicino ai cinquanta dopo 19 giornate e la Juventus che non ha raggiunto neanche 30 realizzazioni. Ci si aspetta quindi un grande acquisto durante il Calciomercato estivo. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La società toscana lo valuta circa 70 milioni di euro, per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di offrire una somma cash di circa 40 milioni di euro e il cartellino della punta Moise Kean.

Kean possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Vlahovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean più 40 milioni di euro per Dusan Vlahovic.

Acquisto che si concretizzerebbe a giugno, anche perché la Fiorentina e il giocatore vorrebbero continuare insieme fino a fine stagione. I toscani proveranno a qualificarsi alle competizioni europee. Attualmente sono settimi in classifica, con buone possibilità di lottare per un posto in Europa League o in Conference League.

Vlahovic rappresenterebbe il rinforzo ideale per la Juventus nel settore avanzato. Questo potrebbe portare al mancato riscatto del cartellino di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid. A meno che la società spagnola decidesse di diminuire le richieste di 35 milioni di euro, sembra difficile che lo spagnolo possa rimanere alla Juventus dopo giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per rinforzare il settore avanzato. Se non dovesse arrivare Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe investire sul cartellino di Gianluca Scamacca, che dopo un inizio difficile di campionato sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Sassuolo. La sua valutazione di mercato è evidentemente minore rispetto a quella del giocatore della Fiorentina. La società emiliana potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto per circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda gennaio, la Juventus potrebbe provare ad acquistare in prestito Anthony Martial fino a fine stagione.