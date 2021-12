La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel mercato di gennaio. Le problematiche a centrocampo e nel settore avanzato riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero portare la società bianconera ad investire per cercare di supportare il lavoro di Massimiliano Allegri. Sarà importante però alleggerire la rosa. Si parla delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo, oltre a quelle di Rabiot e Bentancur. Il francese e l'uruguaiano però potrebbero partire in estate. E a proposito del mercato di luglio, la Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti.

Molto dipenderà dalla classifica a fine stagione ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei possibili partenti potrebbe essere Matthijs de Ligt. Il difensore olandese dopo tre stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Chelsea che potrebbe perdere a parametro zero due difensori a fine stagione. Si tratta di Antonio Rudiger e di Andreas Christensen, entrambi in scadenza di contratto. Il Chelsea potrebbe offrire il cartellino di Romelu Lukaku per acquistare Matthijs de Ligt.

Possibile scambio di mercato fra Lukaku e de Ligt

La società inglese offrirebbe come contropartita tecnica Romelu Lukaku, che sarebbe potuto arrivare alla Juventus già nel 2019. Decisiva fu la mancata intesa economica fra Manchester United e Paulo Dybala che avrebbe portato allo scambio di mercato fra il belga e l'argentino. La Juventus in questo modo si ritroverebbe un acquisto importante per il settore avanzato.

Se si dovesse concretizzare tale scambio di mercato, il Chelsea potrebbe investire poi su Erling Haaland, punta attualmente al Borussia Dortmund. In questo modo la società inglese andrebbe a ringiovanire in maniera importante la rosa andando ad acquistare due dei migliori giovani del calcio europeo.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile scambio di mercato fra Romelu Lukaku e Matthijs de Ligt non trovano particolari conferme fra i giornali sportivi italiani. La Juventus preferirebbe una somma cash per il difensore e non una contropartita tecnica seppur di qualità come la punta belga. Inoltre attualmente Lukaku guadagna circa 14 milioni di euro netti a stagione, ingaggio poco sostenibile dalla società bianconera. La Juventus preferirebbe investire su un giocatore giovane nel settore avanzato e non su una punta vicina ai 30 anni. Per questo si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic della Fiorentina. Altro nome che piace alla società bianconera è quello della punta del Sassuolo Gianluca Scamacca, valutato circa 29 milioni di euro dalla società emiliana.