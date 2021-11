La Juventus è al lavoro in queste settimane in tema mercato. A gennaio, infatti, potrebbe essere una delle società più attive. Le recenti sconfitte contro il Chelsea e l'Atalanta hanno messo in evidenza la necessità di rinforzare la rosa, che ha problemi evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Sembra mancare infatti un giocatore bravo a garantire equilibrio e impostazione di gioco. Inoltre, l'addio di Cristiano Ronaldo sta pesando in maniera importante dal punto di vista realizzativo. Appena 18 gol segnati in 14 partite, la classifica dice attualmente che la distanza dal quarto posto è di sette punti.

Per questo, ci si aspettano investimenti importanti, soprattutto se si dovessero concretizzare determinate cessioni. A tal riguardo, si parla delle possibili partenze di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, a cui potrebbero aggiungersi quelle di Bernardeschi e Kulusevski. Per quanto riguarda gli acquisti, sembra difficile possa arrivare già a gennaio Dusan Vlahovic. La Fiorentina, infatti, lo valuta almeno 70 milioni di euro ma è disposta a cederlo ad un prezzo minore nell'eventualità dovesse partire durante il mercato estivo.

La punta Vlahovic potrebbe partire per circa 40 milioni di euro a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina potrebbe cedere Dusan Vlahovic a giugno a prezzo vantaggioso.

La punta, infatti, sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana e per questo il prezzo potrebbe diminuire notevolmente. Si parla di circa 40 milioni di euro, una somma evidentemente sostenibile dalla Juventus. Il recente aumento di capitale da 400 milioni di euro dovrebbe garantire circa 80 milioni di euro da investire sul mercato entro il 2024.

A questi potrebbero aggiungersi le somme che arriverebbero da eventuali partenze nei prossimi mesi. Su Vlahovic, però, ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan, alla ricerca di una punta giovane che alla lunga possa sostituire Ibrahimovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe aspettare giugno per acquistare Dusan Vlahovic, considerando che arriverebbe a prezzo vantaggioso.

Servirebbe però una punta già a gennaio, per questo potrebbe valutare un altro giocatore. Uno dei seguiti è Julian Alvarez, giocatore del River Plate e della nazionale argentina. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, essendo in scadenza di contratto a dicembre 2022. Potrebbe inoltre arrivare un centrocampista, piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund, Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione, ma il preferito sembra essere il nazionale svizzero.