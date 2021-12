La Juventus negli ottavi di finale di Champions League incontrerà il Villarreal. Match impegnativo ma sicuramente ''abbordabile'' per i bianconeri, che avrebbero potuto incontrare Paris Saint Germain e Atletico Madrid. Rimane però un inizio di stagione difficile per la rosa bianconera, ad otto punti dal quarto posto e con problematiche evidenti nell'impostazione di gioco e nella realizzazione dei gol. Appena 23 le reti segnati in 17 partite, troppo poche se si considera che i bianconeri dovrebbero lottare per le prime posizioni della classifica.

Per questo a gennaio la Juventus potrebbe supportare il lavoro del tecnico toscano acquistando un centrocampista e una punta. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione, e per Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina difficilmente lascerà la società toscana a gennaio, quindi potrebbe essere un acquisto estivo per la Juventus.

La società bianconera potrebbe acquistare in prestito una punta a gennaio, così da risparmiare somme importanti per l'eventuale investimento su Vlahovic in estate. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe stato un incontro fra l'agente sportivo e moglie di Mauro Icardi Wanda Nara e il presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Il massimo dirigente bianconero vorrebbe acquistare in prestito la punta argentina a gennaio.

Presunto incontro a Torino fra Wanda Nara e Agnelli per il possibile approdo di Icardi alla Juve

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli avrebbe incontrato a Torino in questi giorni l'agente sportivo e moglie di Mauro Icardi Wanda Nara.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il massimo dirigente bianconero sarebbe interessato ad acquistare in prestito la punta argentina, magari anche con l'inserimento di un diritto di riscatto. Il Paris Saint Germain valuta Icardi circa 40 milioni di euro, somma attualmente poco sostenibile dalla Juventus ed in generale da diverse società europee, anche perché l'argentino ha un ingaggio ''importante''.

La volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare la società francese anche perché attualmente è una riserva. L'eventuale acquisto di Icardi da parte della Juventus migliorerebbe il settore avanzato bianconero, che si ritroverebbe una punta che ha dimostrato di essere performate in zona gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe altri giocatori per il settore avanzato a gennaio. Piace molto anche Gianluca Scamacca, che in questo inizio di stagione sta dimostrando di essere un giocatore molto valido, specialmente in area di rigore. La sua valutazione di mercato è di circa 28 milioni di euro. La società emiliana potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un investimento per il presente e per il futuro, inoltre si accontenterebbe di un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione.