Quinta sconfitta consecutiva per il Crotone contro il Cremona (3-2) al termine della gara della 17esima giornata. Un risultato che costa caro al tecnico Pasquale Marino, esonerato dopo sette giornate, al suo posto la società calabrese ha richiamato Francesco Modesto allenatore di inizio campionato. Un punto in sette gare (1-1 col Monza) e ben sei sconfitte per l'ex Spal che paga a caro prezzo le difficoltà di una squadra allo sbando e con una rosa ridotta ai minimi termini. Il ritorno di Francesco Modesto toglie dunque ogni alibi alla squadra, a gennaio la società interverrà sul mercato e potrebbero non esserci "intoccabili".

Il Crotone riparte da Modesto

Con sette degli otto punti in classifica conquistati da lui nella prima parte del girone d'andata il tecnico Francesco Modesto è tornato a Crotone, la sua città, con un compito arduo: salvare il Crotone dalla retrocessione. Gli squali in questo campionato hanno ottenuto solamente una vittoria (2-1) il 16 ottobre nel match dell'Ezio Scida contro il Pisa, da quel momento un solo pareggio e tantissime sconfitte. Il rischio concreto è quello di ritrovarsi mestamente all'ultima posizione e vedere scappare non solo le squadre nelle posizioni tranquille di graduatoria ma anche quelle attualmente posizionate nei Play-Out. Troppo pochi gli otto punti in diciassette gare e ora a pagare potrebbero essere i calciatori a partire dai veterani della rosa.

Crotone sul mercato

Al netto della mancanza di esperienza dei giovani, a mancare in questa prima parte di campionato è stato anche il contributo dei più esperti. Benali a lungo infortunato non ha inciso, Molina che ha interpretato diversi ruoli è riuscito persino a perdere il posto da titolare, temporaneamente, dopo la disastrosa gara di Perugia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Contini, arrivato come ere di Cordaz ha fatto registrare più presenze in infermeria che in campo. Anche in attacco non si registrano sorti migliori con Maric oggetto misterioso della rosa e Nedelcearu e Mogos che delizia si sono trasformati in croci degli allenatori, prima di Francesco Modesto e dopo di Pasquale Marino. Da dove ripartire dunque?

Da una scelta chiara in panchina, quella di Francesco Modesto, e una possibile rivoluzione della rosa a gennaio.

Mulattieri out, guai in attacco

A complicare ulteriormente i piani del Crotone è l'infortunio subito dal migliore marcatore della rosa, Samuele Mulattieri. Il calciatore arrivato in estate dall'Inter si è fermato a poche ore dalla gara di Cremona. Per lui gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo ileo-psoas. Per lui quindi 2021 concluso con ritorno in campo che dovrebbe avvenire nel nuovo anno. Per i rossoblù l'unica punta di ruolo in rosa rimane ora Mirko Maric anche a seguito della separazione anticipata di Emmanuel Riviere con gli squali avvenuta nei mesi scorsi con la rescissione del contratto.