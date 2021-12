La Juventus potrebbe essere una delle società più attive a gennaio. I bianconeri infatti sono a lavoro per alleggerire la rosa e successivamente investire su giocatori che possano rinforzare centrocampo e settore avanzato. Manca qualità nell'impostazione di gioco e soprattutto punte che sappiano finalizzare il gioco. E' stato lo stesso Massimiliano Allegri a sottolineare nel post Juventus-Malmoe che le tante azioni da gol create devono essere concretizzate. La società bianconera però potrebbe investire anche in difesa nel caso in cui dovesse presentarsi la possibilità di un acquisto a prezzo vantaggioso.

Dalla stampa inglese arriva l'indiscrezione di mercato che parla di un possibile interesse della Juventus per il terzino dell'Everton Digne. Il francese non avrebbe un rapporto ideale con il tecnico Benitez in quanto non apprezzerebbe il gioco difensivo dell'allenatore spagnolo. Per questo vorrebbe lasciare la società inglese. Digne piace alla Juventus, che starebbe valutando un rinforzo sulla fascia sinistra che possa alla lunga andare a sostituire Alex Sandro. La società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Rabiot per il terzino.

Possibile scambio di mercato fra Adrien Rabiot e Lucas Digne

Il terzino sinistro non gradirebbe il gioco del suo tecnico all'Everton Rafa Benitez e potrebbe decidere di lasciare la società inglese. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato alla pari con Adrien Rabiot, che piace all'Everton come rinforzo per il centrocampo. Il giocatore bianconero non sta incidendo come ci si aspettava nella sua esperienza professionale alla Juventus e potrebbe essere ceduto già a gennaio sia per motivi tecnici che economici.

Come è noto infatti Rabiot guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che pesa in maniera evidente sul monte ingaggi della società bianconera.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Adrien Rabiot non è l'unico giocatore che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Si valutano infatti anche le partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Il gallese potrebbe rescindere consensualmente il contratto con la società bianconera. Si parla anche per lui di un interesse concreto dell'Everton ma anche del Newcastle, che deve rinforzare la rosa considerando che attualmente è penultimo in classifica nel campionato inglese. Recentemente è stato acquistato da un fondo saudita che ha molta disponibilità economica e quindi non avrebbe problemi a sostenere l'ingaggio del gallese. Potrebbe lasciare in prestito la società bianconera anche Arthur Melo.