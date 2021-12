La Juventus è attesa da un mese di dicembre molto importante sia per quanto riguarda sia il calcio giocato che il mercato. I bianconeri sfideranno squadre abbordabili in campionato ed in caso di vittorie potrebbero avvicinarsi al quarto posto dell'Atalanta. La società intanto lavora anche per rinforzare la rosa. A tal riguardo si valutano acquisti a centrocampo e nel settore avanzato. Gli investimenti potrebbero concretizzarsi soprattutto se dovessero arrivare alcune cessioni. Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski.

A questi potrebbero aggiungersi anche Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Secondo la stampa spagnola il Leicester vorrebbe rinforzare la rosa e starebbe valutando l'acquisto proprio dei due centrocampisti bianconeri, che sarebbero considerati cedibili dalla società. Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi piacciono alla società inglese, che sarebbe pronta ad investire una somma totale di circa 30 milioni di euro per i loro cartellini. Tali cessioni oltre a garantire ricavi importanti da investire sul mercato porterebbe anche ad un risparmio evidente sul monte ingaggi. Rabiot guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, Bernardeschi circa 4 milioni di euro a stagione.

I centrocampisti Rabiot e Bernardeschi potrebbero approdare al Leicester

Una somma che sarebbe ideale per la Juventus per rinforzare il centrocampo. Si parla infatti di un interesse concreto per Axel Witsel e Denis Zakaria, entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Se si dovessero concretizzare altre partenze (in particolar modo quelle di Ramsey, Arthur Melo e Kulusevski) la Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Si valutano infatti diversi giocatori come punte.

Il preferito rimane Dusan Vlahovic, che la Fiorentina difficilmente cederà a gennaio. Piace Julian Alvarez, giocatore del River Plate che sarebbe valutato circa 20 milioni di euro dalla società argentina.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

La Juventus è al lavoro anche per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. In particolar modo nelle prossime settimane potrebbe arrivare il prolungamento di contratto di Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, l'argentino fino a giugno 2026. Nei prossimi giorni è atteso a Torino l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun.