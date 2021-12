Una crisi che non sembra conoscere fine è quella vissuta dal Crotone: la formazione calabrese è ormai in "caduta libera" con 11 sconfitte registrate in 16 giornate di Serie B.

Dopo l'esonero di Francesco Modesto, l'arrivo dell'esperto Pasquale Marino non ha di fatto cambiato la situazione che - al netto di miglioramenti sul piano del gioco - non ha portato punti alla squadra. Per il tecnico siciliano in sette gare sono arrivate sei sconfitte e un pareggio (1-1) nel match casalingo contro il Monza. Gli scarsi risultati non escludono dunque una valutazione della società nelle prossime ore ,con l'ipotesi di un ritorno proprio di Modesto.

Crotone, panchina rischio per Marino

La sconfitta (1-2) subita dal Crotone all'Ezio Scida contro la Spal potrebbe portare la dirigenza rossoblù a un nuovo cambio. Al netto di in possibile nuovo allenatore, si potrebbero creare pure le condizioni per un ritorno di Francesco Modesto. Il tecnico calabrese è ancora sotto contratto con il club e potrebbe spettare a lui riprendere il lavoro interrotto poco più di un mese fa. Con lui il Crotone ha ottenuto sette degli attuali otto punti in graduatoria, uno solamente è stato invece quello ottenuto da Pasquale Marino.

Difficile dare colpe al tecnico siciliano, ma i numeri sembrano parlare chiaro e la scossa tanto attesa non sembra essere arrivata.

Un Crotone senza personalità

Nelle ultime settimane il Crotone prova a fare il proprio gioco ma non mostra una sua ben definita personalità. I cambi di modulo (dal 3-5-2 al 4-4-2) non hanno di certo giovato con gli squali, peraltro poi ritornati alle origini nelle ultime due uscite. In attacco sembra mancare il finalizzatore, ossia un uomo abile a tramutare il reti le diverse occasioni create.

Nelle ultime due uscite gli squali hanno quasi "dominato" l'incontro, subendo comunque due sconfitte contro la Ternana e la Spal, in particolare nella gara del "Liberati" gli squali sono persino "riusciti" a perdere nonostante la superiorità numerica.

Marino prova a guardare avanti

Al termine della gara contro la Spal è stato lo stesso allenatore Pasquale Marino a parlare del momento vissuto dal Crotone.

"Le gare del Crotone sono qualcosa di allucinante. Contro la Ternana e la Spal ho visto il miglior Crotone della mia gestione ma i risultati dicono che ancora non siamo capaci di concretizzare le occasioni avute. È un peccato, sicuramente bisogna essere più cinici, concreti. Creiamo tanto ma poi veniamo puniti alla prima occasione. Contro la Ternana e contro la Spal gli avversari hanno trovato l'eurogol, questo vuol dire che sicuramente sono stati bravi loro ma che anche noi non siamo stati bravi a contrastarli e a recuperare le gare".