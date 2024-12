Un autoarticolato si è ribaltato nelle prime ore del 14 dicembre sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia-Grimaldi. L’autista, rimasto incastrato nella cabina, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e affidato al personale del 118. Nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita. La corsia sud è stata temporaneamente chiusa, con deviazioni del traffico sulla SS18.

Poche ore prima, un altro incidente è stato registrato lungo la Salerno-Reggio Calabria, con quattro persone ferite, di cui una in modo grave.

Incidente sull'A2 del Mediterraneo

L’incidente è avvenuto all’alba, quando, per cause ancora da chiarire, il conducente del tir ha perso il controllo del mezzo. L’autoarticolato si è ribaltato, occupando interamente la carreggiata in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, che hanno provveduto a estrarre l’autista rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. L’uomo ha riportato ferite alla testa e agli arti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. È stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo hanno reso necessaria la chiusura temporanea della corsia sud tra gli svincoli di Rogliano e Altilia-Grimaldi.

Il traffico pesante è stato deviato sulla Strada Statale 18, causando inevitabili rallentamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso e per garantire la gestione della viabilità. Il personale Anas si è occupato delle operazioni di ripristino della carreggiata per consentire il ritorno alla normale circolazione il prima possibile.

Incidente anche sulla Salerno-Reggio Calabria

Un incidente a catena è accaduto poche ore prima, nella giornata del 13 dicembre, sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, coinvolgendo tre veicoli. Il bilancio è di quattro persone ferite, tra cui una in condizioni critiche. Il grave sinistro si è verificato nel primo pomeriggio, intorno alle 12:45, nei pressi di Fratte, in provincia di Salerno.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della stazione di Giffoni, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. La persona gravemente ferita è un uomo di 47 anni, rimasto bloccato all’interno della sua auto. Gravi disagi, con lunghe code. La situazione del traffico è stata ulteriormente aggravata dalla concomitanza dello sciopero nazionale dei trasporti.