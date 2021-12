L'Inter vorrebbe affondare il colpo per Giulio Maggiore. La mezzala dello Spezia sarebbe finito nel mirino dei dirigenti nerazzurri che avrebbero pensato di intavolare una trattativa: prestito oneroso più diritto di riscatto ed eventuali bonus, simile a quella che ha portato Nicolò Barella a Milano. Il classe 1998 dei liguri ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere già pronto per il salto in una big. L'affare sarebbe possibile perché i costi non dovrebbero essere molto onerosi e la polivalenza tattica del ragazzo sarebbe molto utile al modulo di Simone Inzaghi.

L'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista perché dovrebbero essere ormai sicuri gli addii di Arturo Vidal e Matias Vecino al termine della stagione. L'ex Fiorentina non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e sarebbe cercato da Roma e Napoli. Maggiore piacerebbe perché potrebbe giocare la posto proprio di Barella o addirittura da mezzala sinistra garantendo affidabilità e protezione al reparto. Sulle sue tracce ci sarebbero molto quadre d'Europa tra cui anche il MIlan, club con il quale ha già avuto modo di sostenere un provino. La società presieduta dagli Zhang farebbe leva sugli ottimi rapporti che si sono instaurato con l'agente del ragazzo, Lucci, che è lo stesso di Joaquin Correa e Dzeko.

I dirigenti milanesi sarebbero anche alla caccia di un attaccante

Nelle idee dell'Inter ci sarebbe anche Darwin Nunez. Il centravanti del Benfica sarebbe corteggiato anche da Barcellona e Manchester City. Il ventunenne ha però una clausola da circa 150 milioni di euro e sarebbe molto difficile da ingaggiare. In Italia, da qualche ora, sarebbe atterrato il suo agente che dovrebbe scambiare qualche battuta anche con il Milan.

I dirigenti nerazzurri potrebbero approfittarne anche per parlare di Agustin Alvarez del Penarol. L'attaccante piacerebbe molto a Marotta ed avrebbe un costo molto più abbordabile rispetto al collega che milita nella squadra portoghese. La volontà del club degli Zhang sarebbe quella di puntare su un centravanti perché Alexis Sanchez dovrebbe lasciare il club al termine della stagione.

Possibile che si rescinda in maniera consensuale il contratto perché l'ex Udinese non rientrerebbe più nei piani della società. I troppi infortuni ma soprattutto lo stipendio oneroso da circa 7 milioni di euro avrebbero indotto i dirigenti dell'Inter a puntare su calciatori giovani, futuribili e soprattutto con pretese salariali modiche. Il cileno potrebbe trasferirsi in Francia o in Spagna dove lo accoglierebbero Betis Siviglia, Marsiglia e Siviglia, a patto che rinunci a parte dell'ingaggio.