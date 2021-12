Puntellare l'organico con acquisti di grandi livello. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, così da essere competitivi sia in Italia che in Europa.

I nerazzurri stanno monitorando diverse piste per il reparto offensivo, e tra queste c'è anche quella che porta al nome di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che visto il mancato rinnovo con la società di Commisso, è il primo obiettivo per l'attacco della Juventus.

L'Inter potrebbe inserirsi nella scorsa per l'attaccante viola, con la società di Rocco Commisso che chiede una cifra attorno ai 70 milioni di euro: tale offerta potrebbe sbloccare il futuro del classe 2000 che a suon di reti sta trascinando la Fiorentina di Vincenzo Italiano in campionato.

La dirigenza interista potrebbe imbastire una trattativa con la Fiorentina per il prossimo mercato estivo, solo in caso di cessione di qualche pezzo pregiato come Lautaro Martinez: infatti, nonostante il rinnovo contrattuale, gli estimatori del Toro ci sono, in particolare l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che vorrebbe un rinforzo di altissimo livello per il suo attacco.

L'Inter intanto prende informazioni su Vlahovic, e potrebbe scatenare un vero e proprio duello di mercato con la Juventus.

In ottica attacco, da prendere in considerazioni ci sono anche le candidature di Andrea Belotti e Giacomo Raspadori, già accostati all'Inter nella scorsa sessione di calciomercato.

Inter, possibile sondaggio per Kovacevic

L'inter pensa anche al futuro e sta monitorando diversi giovani sul mercato internazionale, per continuare il progetto iniziato con Antonio Conte e continuato da Simone Inzaghi.

I nerazzurri stanno lavorando anche per il dopo Samir Handanovic, che alla fine di questa stagione, potrebbe lasciare i colori interisti.

Oltre ad Onana, portiere camerunese dell'Ajax che l'Inter sembrerebbe aver bloccato per la prossima stagione, la dirigenza interista sta lavorando anche per un altro estremo difensore che possa ricoprire il ruolo di secondo, in caso di possibile addio di Radu che cerca maggiore spazio e continuità.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe quello di Vladan Kovacevic, portiere classe '98 in forza al Rakow.

I nerazzurri stanno monitorando le prestazioni del giovane portiere di nazionalità bosniaca, che nelle movenze assomiglierebbe a Cortouis, uno dei migliori portieri a livello internazionale.

Sul portiere del Rakow, ci sarebbe diversi club europei, ma l'Inter vorrebbe anticipare la concorrenza per accaparrarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.