La Juventus sarebbe al lavoro per potenziare il proprio centrocampo. Nelle ultime ore si sarebbero infatti aperti i contatti con la Roma per le prestazioni di Gonzalo Villar. Il centrocampista non è molto considerato da Josè Mourinho e potrebbe lasciare la Capitale già nel mercato invernale. Il ragazzo, però, piacerebbe molto anche all'Inter, club con il quale ci sarebbero stati già dei primi contatti durante la scorsa estate. I nerazzurri avrebbero proposto uno scambio alla pari con il cartellino di Roberto Gagliardini ma l'operazione sarebbe stata respinta dai dirigenti giallorossi.

I bianconeri, però, dovrebbero prima risolvere il contratto di Aaron Ramsey, ormai fuori dai piani di Allegri e vicino all'addio anche a causa dell'alto ingaggio percepito. Per lui si potrebbe optare per un ritorno in Inghilterra, in Premier League, magari all'Aston Villa o al West Ham.

Derby d'Italia per gli attaccanti del momento

Juventus ed Inter sarebbero pronte a sfidarsi anche per l'attaccante Darwin Nunez del Benfica. Il direttore sportivo, Federico Cherubini, secondo Tuttosport, avrebbe già provato ad anticipare la concorrenza incontrando l'entourage del giocatore in Germania. La valutazione dell'attaccante sarebbe di circa 60 milioni di euro. I portoghesi non abbasseranno le pretese perché il cartellino del giocatore scade nel 2025 e all'interno del contratto compare una clausola rescissoria da circa 150 milioni di euro.

Il derby d'Italia potrebbe inscenarsi anche per Dusan Vlahovic. Il serbo non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe anche declinato le offerte provenienti dall'Inghilterra dal Tottenham. La valutazione del cartellino del serbo sarebbe di circa 60 milioni di euro e Commisso avrebbe già maturato l'idea di cederlo per evitare di perderlo a parametro zero.

Il Milan valuta il possibile arrivo di Bremer

La società rossonera sarebbe al lavoro perché avrebbe intenzione di potenziare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Il nome che circola nelle ultime sarebbe quello di Gleison Bremer del Torino. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe valutato circa 15 milioni di euro.

Piace molto per il suo modo di adattarsi in tutti i ruoli centrali della difesa e potrebbe prendere il posto di Alessio Romagnoli. L'ex Roma non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 anche perché è stato scavalcato nelle gerarchie da Kjaer e Tomori. Il difensore granata, però, sarebbe anche nel mirino dell'Inter che, sotto espressa richiesta di Simone Inzaghi, vorrebbe intensificare i contatti per acquistare un profilo in grado di far rifiatare i titolari.