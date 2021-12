L'Inter sarebbe intenzionata a potenziare il centrocampo nella prossima stagione, in vista dei probabili addii di Matias Vecino ed Arturo Vidal. Allo stesso tempo, il club milanese starebbe cercando anche un attaccante per rimpiazzare eventualmente Alexis Sanchez.

Vecino non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2022 e sarebbe corteggiato da Napoli e Roma. Sanchez invece potrebbe arrivare alla rescissione perché il suo ingaggio è considerato dall'Inter troppo oneroso rispetto alle scarse presenze che garantisce nel corso di una stagione.

In queste ultime settimane si sta accostando nuovamente alla società nerazzurra il nome di Georginio Wijnaldum che, dopo aver lasciato il Liverpool a parametro zero per accasarsi al Paris Saint-Germain, non sta trovando continuità in Francia.

L'olandese potrebbe dunque andar via la prossima estate con la formula del prestito e una parte dell'ingaggio pagato dal Psg. Marotta lo aveva trattato prima che si trasferisse nella squadra parigina, ma l'offerta da 9 milioni all'anno ha sbaragliato la concorrenza. Adesso però le cose sarebbero cambiate e, in vista del mercato invernale, sulle tracce del centrocampista orange ci sarebbero già Leeds, Everton e Newcastle.

L'Inter potrebbe provare ad approfittare dei buoni rapporti con il direttore sportivo del Psg, Leonardo, creatisi in occasione delle trattative che hanno riguardato i trasferimenti in terra transalpina di Mauro Icardi e Achraf Hakimi.

Possibile scambio Depay-Bastoni con il Barcellona

L'Inter dovrebbe difendersi anche dalle insidie che potrebbero arrivare da altri club per alcuni dei migliori giocatori già presenti in organico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Alessandro Bastoni che ha già rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024.

Il 22enne lombardo è diventato ormai fondamentale nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi che, quando si è infortunato De Vrij, lo ha schierato come centrale nella difesa a tre.

L'ex Atalanta piacerebbe molto anche al Manchester City, ma il Barcellona potrebbe avanzare una proposta allettante all'Inter. I blaugrana sul piatto potrebbero mettere il cartellino di Memphis Depay più un conguaglio economico di circa 40 milioni di euro.

Il centravanti olandese era stato seguito anche dal club milanese prima che lasciasse il Lione a parametro zero per andare al Barça. Difficilmente, però, i nerazzurri si priveranno di un difensore centrale come Bastoni che ormai ha accumulato una certa esperienza sia in Italia che in Europa.

Il sacrificato sul mercato in uscita potrebbe essere Stefan De Vrij, in scadenza nel 2023 e seguito in Premier League da Tottenham ed Everton. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.