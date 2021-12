Inter e Juventus sarebbero intenzionate a rinforzare il reparto offensivo ed avrebbero messo nel mirino, stando alle ultime indiscrezioni le prestazioni di Luis Muriel. Il colombiano non sta trovando molto spazio sotto la guida tecnica di Gasperini e potrebbe decidere di lasciare Bergamo già a gennaio per fare il definitivo salto della carriera. Il ragazzo potrebbe essere ingaggiato sulla base di circa venti milioni di euro durante la prossima sessione.

I dirigenti milanesi lo starebbero seguendo da tempo e vorrebbero prelevarlo soprattutto dopo l'infortunio a Joaquin Correa e per le sue capacità di giocare sia da prima che da seconda punta.

Il classe 1991 ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'Atalanta potrebbe accettare di cederlo proprio per evitare di perderlo a parametro zero durante la prossima stagione. Inter e Juventus potrebbero anche decidere di intavolare una trattativa propendo una contropartita tecnica per abbassare le pretese dei bergamaschi.

La società presieduta dagli Zhang potrebbe inserire il cartellino di Roberto Gagliardini, che ha già giocato con il tecnico piemontese, valutato circa dieci milioni di euro. Il centrocampista non sta trovando spazio e sarebbe fuori dal progetto di Simone Inzaghi che preferisce un centrocampo composto da Barella, Calhanoglu e e Brozovic. Prima che vengano effettuate delle manovre, i dirigenti del club allenato dal tecnico ex Lazio dovrebbero mettere a segno delle cessioni.

Alexis Sanchez non sarebbe sicuro di restare perché percepisce uno stipendio troppo elevato per i canoni finanziari degli imprenditori asiatici ma anche perché i troppi infortuni ne hanno limitato le prestazioni rendendolo indisponibile per buona parte della stagione. Il cileno sarebbe seguito da Marsiglia, Betis Siviglia e Siviglia e potrebbe rescindere consensualmente il suo contratto che, anche per gli altri club, sarebbe un limite proprio per il il salario troppo elevato richiesto dall'attaccante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter avrebbe potuto ingaggiare Martial

L'attaccante del Manchester United sarebbe stato molto vicino al club milanese. La rivelazione è arrivata direttamente dall'agente Philippe Lamboley che confermato i sondaggi avvenuti quando il calciatore non si era ancora trasferito in Premier League. Martial ha il contratto fino al 2024 ma non sta giocando perchè chiuso nelle gerarchie da Cristiano Ronaldo e Cavani.

A gennaio potrebbe lasciare l'Inghilterra per giocare con maggiore continuità anche in vista del prossimo Mondiale ma il suo stipendio che si aggira su circa tredici milioni di euro sarebbe il vero problema per i club interessati.