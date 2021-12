L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste della prossima sessione invernale di Calciomercato. Prima di muoversi in entrata, ovviamente, i nerazzurri proveranno a sfoltire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, cercando di piazzare quegli elementi che non sono al centro del suo progetto tattico. Tra questi c'è sicuramente Alexis Sanchez, che ha trovato poco spazio per i diversi problemi fisici, ma anche perché chiuso da Lautaro Martinez, Dzeko e Correa. Proprio per questo starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno al Barcellona, alla disperata ricerca di un attaccante di qualità già per gennaio.

Anche la Lazio potrebbe fare qualcosa, con Maurizio Sarri che avrebbe fatto il nome di Arthur Melo, ai margini della Juventus, per rinforzare il centrocampo.

Sanchez in uscita all'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, è Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non ha mai nascosto il proprio malumore per un impiego al di sotto delle sue aspettative, essendo in fondo alle gerarchie di Simone Inzaghi, che quando può gli preferisce Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa. I nerazzurri, inoltre, lo lascerebbero andare volentieri visto l'ingaggio troppo pesante, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, che un sondaggio lo aveva fatto già la scorsa estate ma a causa del tetto ingaggi non ha potuto provare l'affondo.

Ora qualcosa potrebbe cambiare a causa dei problemi di Sergio Aguero, che potrebbe dire addio al calcio e al suo posto si starebbe pensando proprio a Sanchez, che Xavi conosce molto bene visto che i due hanno anche giocato insieme in blaugrana. Quello del Nino Maravilla, infatti, sarebbe un vero e proprio ritorno. Pur di lasciarlo andare, il club meneghino sarebbe pronto a liberarlo a costo zero, con l'obiettivo di liberarsi del suo ingaggio, andando poi su uno tra Raspadori, Muriel o Belotti per sostituirlo.

Lazio su Arthur

Anche la Lazio, come l'Inter, potrebbe fare qualcosa a gennaio per assecondare le richieste del proprio allenatore, Maurizio Sarri. Il tecnico toscano vorrebbe un rinforzo in mezzo al campo e per questo motivo avrebbe fatto il nome di Arthur Melo, che alla Juventus non sta trovando spazio. I bianconeri difficilmente potranno cederlo a titolo definitivo senza realizzare una minusvalenza, essendo iscritto a bilancio per oltre 50 milioni di euro.

Per questo motivo la Juve vorrebbe chiedere in cambio il cartellino di Luis Alberto, che nella Capitale sembra non essere più a suo agio, per uno scambio alla pari, o quello di Luiz Felipe, in scadenza di contratto a giugno, concedendo una sorta di prestito oneroso di diciotto mesi con diritto di riscatto.