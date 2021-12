Romelu Lukaku nelle scorse ore ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport, dichiarando fra le altre cose di sperare di ritornare un giorno all'Inter.

L'attuale attaccante del Chelsea ha lasciato la corte di Simone Inzaghi in estate e la società nerazzurra ha incassato circa 115 milioni di euro. Il suo rendimento con Tuchel non è stato molto soddisfacente, anche a causa dell'infortunio che lo ha costretto a saltare alcuni partite.

Le parole di Lukaku

"Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera.

Penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa", ha dichiarato Lukaku.

Poi ha aggiunto: "Penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita".

"Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare", ha rivelato riferendosi proprio alle scelte di Tuchel che, anche dopo il ritorno dall'infortunio, lo ha spesso relegato in panchina affidandosi ad altri interpreti per il suo 3-4-2-1.

Il Barcellona sarebbe su Milan Skriniar

Intanto il difensore nerazzurro Milan Skriniar sarebbe seguito dal Barcellona, che lo vorrebbe per potenziare il reparto difensivo.

Il club catalano potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più il cartellino del jolly difensivo Oscar Mingueza. I dirigenti nerazzurri sarebbero però propensi a rifiutare l'offerta perché ritengono l'ex Sampdoria centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi e lo vedono anzi come un profilo candidabile per ereditare la fascia da capitano di Samir Handanovic.

Il portiere sloveno potrebbe infatti lasciare l'Inter al termine della stagione e non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Idea Ginter per la difesa

Inoltre per quanto riguarda la difesa, Marotta e Piero Ausilio vorrebbero intensificare i contatti per Matthias Ginter. Il calciatore andrà in scadenza nel 2022 e potrebbe ripartire proprio dal club nerazzurro, dove ritroverebbe un assetto tattico con la difesa a tre a lui molto congeniale.

L'Inter gli avrebbe offerto un contratto quadriennale da circa quattro milioni di euro all'anno. Potrebbe alternarsi proprio con Milan Skriniar nel ruolo di difensore di centro-destra.