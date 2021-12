L'Inter valuterebbe le possibili occasioni in vista della prossima sessione di mercato ma le minacce principali potrebbero arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Manchester City sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 150 milioni di euro, al termine della stagione, per assicurarsi le prestazioni di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Le caratteristiche dei due, che hanno prolungato rispettivamente il contratto fino al 2024 e fino al 2026, sarebbero molto apprezzate dal tecnico ex Barcellona che cercherebbe da tempo un centravanti dopo aver detronizzato dalla gerarchie Gabriel Jesus.L'argentino è un titolare inamovibile di Inzaghi ma la società, in caso di offerta davvero allettante, potrebbe ripetere un'operazione simile a quella che ha portato Romelu Lukaku al Chelsea.

La Lazio sarebbe su Matias Vecino

La squadra allenata da Maurizio Sarri potrebbe piombare su Vecino già a gennaio. Il calciatore sarebbe stato richiesto dal tecnico che lo ha già allenato all'Empoli e l'operazione potrebbe sbloccarsi subito poiché l'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e non dovrebbe prolungare il rapporto con i nerazzurri. Inzaghi non lo ritiene centrale nei suoi meccanismi tattici ed avrebbe già espresso il suo consenso per la cessione. Questa operazione sbloccherebbe l'arrivo di Nahitan Nandez del Cagliagli, con il quale sarebbe stato già trovato anche l'accordo per un contratto quadriennale già nella scorsa sessione di mercato quando, l'Inter, decise poi di virare su Denzel Dumfries per potenziare la corsia destra dopo l'addio di Hakimi.

L'attuale giocatore dei sardi sarebbe molto congeniale al modulo di Inzaghi nel quale agirebbe sia da mezzala destra che come quinto di centrocampo. Vecino, invece, accetterebbe subito la destinazione romana proprio perché conosce molto bene le idee di Sarri, che lo hanno valorizzato soprattutto in zona gol durante l'avventura in Toscana.

Inter: anche Dragowski per la porta

Il portiere polacco sarebbe tornato nuovamente nei radar dei dirigenti milanesi che vorrebbero trovare un degno erede di Samir Handanovic. Lo sloveno, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe non essere confermato come primo portiere durante la prossima stagione. L'attuale calciatore della Fiorentina sarebbe stato scavalcato anche per l'infortunio dal collega Terracciano ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. I nerazzurri, però, negli ultimi mese avrebbero raggiunto l'accordo per Onana a parametro zero, che piacerebbe tanto anche al Barcellona.