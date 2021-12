La Juventus sta pensando a come rinforzarsi in vista del mercato di gennaio e sono tanti i nomi sul taccuino di Cherubini. Il reparto che ha bisogno di maggiori innesti è l'attacco, Scamacca e Icardi sono i principali obiettivi. Mentre Vlahovic potrebbe essere la pista principale per il mercato estivo.

Vlahovic per giugno, Icardi o Scamacca per gennaio: i principali obiettivi per l'attacco

Il serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic resta il sogno, ma molto probabilmente per chiudere l'affare si dovrà attendere giugno.

Per gennaio sono più probabili gli innesti di Mauro Icardi o di Gianluca Scamacca.

Per l'attaccante argentino si dovrebbe trovare l'intesa con il Psg, che però vorrebbe il prestito con obbligo di riscontro, mentre la Juventus vuole solo il diritto. Scamacca resta la pista più concreta, ma il Sassuolo non fa sconti e chiede almeno 30 milioni.

Sullo sfondo rimane anche il nome del polacco Arkadiusz Milik.

Sempre riguardo all'attacco, stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe comunicato a Morata che non verrà riscattato: lo spagnolo piacerebbe al Barcellona. A tal proposito è circolata la voce di un possibile scambio con l'olandese Depay. Ma affinché esso si concluda, i bianconeri dovrebbero prima riscattare il cartellino del centravanti spagnolo, ancora in prestito dall'Atletico Madrid, e poi intavolare la trattativa con gli azulgrana per arrivare appunto a Depay.

Le possibili operazioni a centrocampo

Non solo acquisti: la Juventus deve pensare anche a cedere, sono diversi infatti coloro che non faranno più parte del progetto di Massimiliano Allegri. I primi nomi sul taccuino in chiave partenza sono quelli di Ramsey e di Rabiot. Un altro giocatore che potrebbe partire è Arthur, il brasiliano non sta disputando un buon campionato e vuole tornare a giocare con continuità, anche per riprendersi il posto da titolare nel Brasile: pertanto potrebbe cambiare aria anche nella sessione invernale del mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sull'americano McKennie intanto ci sarebbe l'interesse da parte del Tottenham di Antonio Conte. Possibile cessione lampo anche per quanto riguarda Kulusevski, lo svedese ha molti estimatori in Premier League.

Con i soldi ricavati dalle eventuali cessioni la Juventus potrà tentare l'affondo decisivo per il rinforzo a centrocampo: il primo obiettivo pare essere lo svizzero Denis Zakaria, in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach, ma per averlo c'è da battere la forte concorrenza di altri club europei.