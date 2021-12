Uno dei reparti che l'Inter proverà a rinforzare tra gennaio e giugno sarà sicuramente quello di centrocampo, visto che in uscita ci sono Matìas Vecino e Arturo Vidal, entrambi in scadenza di contratto, oltre al futuro di incerto di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un elemento bravo negli inserimenti e con grandi qualità e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Antonin Barak.

Anche l'Atalanta si starebbe muovendo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e sarebbe pronta a pescare in casa Juventus, avendo messo nel mirino Kaio Jorge e Arthur Melo.

Inter su Barak

L'Inter vorrebbe rinforzare il centrocampo e per questo motivo starebbe pensando al centrocampista ceco dell'Hellas Verona, Antonin Barak. Il giocatore ha confermato quanto di buono fatto intravedere l'anno scorso e, inevitabilmente, ha attirato l'attenzione di diversi club. Oltre ai nerazzurri, infatti, su di lui ci sarebbero anche Mainz, Newcastle e West Ham.

Il club meneghino, però, potrebbe approfittare degli ottimi rapporti che ci sono tra le due società per avere un piccolo vantaggio. Barak, inoltre, si sposerebbe alla perfezione con lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi, essendo bravo negli inserimenti partendo da dietro in un 3-5-2. Anche dal punto di vista prolifico sarebbe un acquisto importante, basti pensare che in questa stagione ha messo a segno cinque reti in 15 partite di campionato, con tre assist all'attivo.

Per lasciarlo andare il club gialloblu chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro per il suo cartellino, ma il club meneghino potrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Uno dei nomi che potrebbe piacere alla società di Setti è quello di Andrea Pinamonti, valutato 10 milioni di euro, attualmente in prestito all'Empoli, che andrebbe a comporre un tandem di tutto rispetto con Giovanni Simeone.

Atalanta su Arthur e Kaio Jorge

Oltre all'Inter, anche l'Atalanta si starebbe muovendo sul mercato e sarebbe pronta a pescare in casa Juventus. Secondo Calciomercato.com, infatti, la Dea avrebbe messo gli occhi su Arthur Melo e Kaio Jorge. I due brasiliani stanno trovando poco spazio in bianconero in questa stagione. Il giovane attaccante è chiuso dalla folta concorrenza, tra Morata, Dybala, Chiesa e Kean, mentre il centrocampista ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici ma anche adesso che è tornato non sta avendo molte possibilità. L'idea dei bergamaschi sarebbe quella di prenderli con la formula del prestito, mentre la Juve potrebbe aprire a una cessione a titolo definitivo chiedendo in cambio il cartellino di Luis Muriel.